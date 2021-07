Uomini e Donne, corteggiatrice diventa mamma. Il compagno è un noto calciatore

Uomini e Donne è il programma che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Di recente un’ex corteggiatrice ed ex tronista è diventata mamma per la prima volta. Ha reso padre il compagno, ovvero un noto calciatore. Ecco di chi si tratta.

Cicogna in arrivo per una corteggiatrice di Uomini e Donne

Ci sono alcune coppie che sono convolate a nozze e tra queste ricordiamo senza dubbio Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Per quanto riguarda il trono over Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono diventati genitori della piccola Bianca e hanno preferito posticipare le nozze per via della pandemia. Infine recentemente si sono sposati la dama Luisa e il cavaliere Mauro e Ida Platano è stata invitata. Nelle ultime ore è arrivata la cicogna anche per un’ex tronista e corteggiatrice. Si tratta della bellissima Silvia Raffaele. Ha accolto la cicogna con il compagno Andrea La Mantia, noto calciatore dell’Empoli. “Benvenuto Lorenzo, mamma e papà già ti amano”, ecco cosa ha scritto il neo papà sui social. “La gioia del tuo arrivo è un’emozione così indescrivibile che non bastano parole per raccontarlo”, ecco invece le parole di lei per la prima gravidanza. I fan sono contentissimi per la coppia.

Il percorso nello studio

Nata a Catanzaro nel 1990, Silvia ha deciso di aiutare fin da piccola i genitori per affrontare i problemi economici. Per questo motivo ho svolto tanti lavori, ma non è riuscita a sfondare nel mondo della moda in qualità di modella. Nello studio di Uomini e Donne ha corteggiato il tronista Fabio Colloricchio, però non è stata scelta per Nicole Mazzoccato. Di conseguenza la redazione le ha proposto il trono che ha accettato con entusiasmo. Tuttavia ha deciso di lasciare il programma perché non ha trovato nessuno in grado di farle battere il cuore. Una volta abbandonato il piccolo schermo, è diventata una seguitissima influencer e ha lavorato come indossatrice. I telespettatori speravano per lei in un lieto fine, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Da anni è felicemente legata al calciatore che ha reso padre in questi giorni. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una bellezza disarmante. Purtroppo a causa dell’altezza non è riuscita a realizzare il sogno di sfilare in passerella. In compenso il lavoro di indossatrice le ha regalato tante soddisfazioni.

Lieto evento per altre ex troniste

Prima di Silvia, hanno vissuto la stessa emozione altre ex troniste di Uomini e Donne. Gli utenti social sanno sicuramente della nascita di Anastasia, figlia di Ludovica Valli. Poi bisogna menzionare Giorgia Lucini che, dopo Riccardo, lo scorso 8 marzo, ha dato alla luce Tommaso. Queste sono le notizie che fanno fare dei salti di gioia.

