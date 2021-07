Valentina Augusti spunta la foto dal passato, com’era prima di Temptation Island: diversissima

Tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island è giusto parlare di Valentina Augusti. Quest’ultima è giunta in trasmissione con il fidanzato Tommaso Eletti. Ciò che ha fatto molto discutere di loro è sicuramente la differenza d’età: lui 21 anni e lei 40. In realtà, però, ciò che sembrerebbe tenere banco nelle ultime ore sono gli scatti della donna ancor prima della sua partecipazione al programma di canale 5 di alcuni anni fa. E’ completamente diversa rispetto ad oggi.

Il percorso di Valentina e Tommaso

Valentina è uscita dalla trasmissione senza il suo compagno Tommaso. I due erano stati fortemente criticati sui social network soprattutto per le parole molto forti del ragazzo relative al corpo della sua donna che nessuno avrebbe mai dovuto toccare. Proprio nell’ultimo appuntamento trasmesso ieri sera su canale 5, però, il ragazzo si è lasciato andare più del previsto con una delle tante attrici di nome Giulia. Baci appassionati che hanno spinto Valentina a chiedere un falò immediato di confronto. La donna, durante il confronto, cercava di parlare di sé stessa e di esaltare ed evidenziare i comportamenti sbagliati del suo compagno. A quel punto è intervenuto il conduttore Filippo Bisciglia, innervosito dal fatto che l’atteggiamento di lei fosse più da mamma che da fidanzata. In realtà, la nostra attenzione si deve ancora di più concentrare sull’aspetto estetico che rispetto ad oggi alcuni anni fa si mostrava leggermente diversa.

Spunta la foto dal passato: diversissima

Valentina è stata sicuramente una delle protagoniste assolute dell’attuale edizione di Temptation Island. Nonostante siamo solo alla seconda puntata trasmessa ieri su canale 5, la ragazza insieme all’ormai al suo ex compagno Tommaso hanno deciso di uscire dalla trasmissione senza se e senza ma. La donna, però, sui social network, si presenta in alcuni scatti dove è molto diversa rispetto a come la ritroviamo oggi. Sicuramente alcuni ritocchi estetici non hanno fatto che cambiarla negli anni nonostante la sua bellezza. Dalle foto, quindi, si può notare come ci siano stati dei ritocchini di troppo che ne hanno alterato soprattutto il volume delle labbra. In passato Valentina, a un passo dal matrimonio naufragato con un uomo più grande di lei, aveva ritrovato l’amore grazie a Tommaso. Adesso sembrerebbe proprio che il tutto sia vacillato in seguito alle tentazioni di Giulia. Ora i fan stanno seguendo a più non posso tutte le vicende dei due ex protagonisti del reality per comprendere se siano ritornati insieme oppure no.

Leggi anche -> Filippo Bisciglia dal Grande Fratello a Temptation Island: com’era prima del successo FOTO

Un indizio sul web

Per questioni di regolamento, i partecipanti non possono pubblicare nulla che possa far capire l’esito del proprio viaggio dei sentimenti. Di conseguenza i fan del reality dovranno attendere altri giorni per scoprire se Valentina e Tommaso sono tornati insieme. Fatto sta che la tentatrice Giulia ha dichiarato di essere single, quindi la storia con il ragazzo non sembra essere decollata.

Leggi anche -> Temptation Island, quanto guadagnano le coppie: i dettagli