Mr. Wrong Ozge Gurel, l’attrice turca ha ceduto al ritocchino? la foto dal passato, diversissima

Mr. Wrong – Lezioni d’amore, nuova serie in onda su Canale 5 che terrà compagnia ai telespettatori fino a metà luglio, sta conquistando ottimi risultati e sembra aver convinto il pubblico da casa. Ma scopriamo di più su una delle protagoniste, Ozge Gurel.

Mr. Wrong è una serie tv turca composta da 14 puntate, trasmessa per la prima volta su Mediaset il 30 maggio 2021. Tra i protagonisti della fiction anche Can Yaman, attore turco ormai diventato una vera e propria celebrità nel nostro paese.

Chi è Ozge Gurel

Come spesso accade per le serie di successo, i protagonisti di Mr. Wrong stanno diventando sempre più popolari anche in Italia. Sicuramente tra questi troviamo l’attrice Ozge Gurel, che nella fiction veste i panni di Ezgi Inal, vicina di casa di Ozgur – interpretato da Can Yaman– con cui nascerà un rapporto di intesa che li porterà a vivere svariate e coinvolgenti avventure.

Il percorso di Ozge

Nonostante si tratti di un nome nuovo per il pubblico italiano, Ozge è un’attrice abbastanza nota per i telespettatori turchi. In particolare dopo aver fatto parte del cast di Cherry Season – La stagione del cuore, serie di grande successo nel suo paese. Oltre ad essere un’attrice molto apprezzata, Gurel ha anche una grande passione per la musica che l’ha portata nel 2016 a rilasciare il suo primo brano, Affet.

Lo scatto dal passato

Inoltre Ozge è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta 5 milioni di follower. Proprio sulla piattaforma, è possibile ripescare uno scatto del passato, risalente al 2013 dove si può notare la crescita dell’attrice nonostante non ci siano stati dei netti cambiamenti in tutti questi anni. Lo scatto risalente a quasi 10 anni fa, conta più di 20 mila like e centinaia di commenti confermando la notorietà di Ozge precedente all’approdo in Italia.