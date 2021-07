Sophie Codegoni sconvolta su IG: “Momento difficile per me e la mia famiglia”

Momento di sfogo per Sophie Codegoni che negli ultimi mesi è stata al centro del gossip suscitando alcune critiche non giustificate a causa d’alcuni atteggiamenti che ha tenuto subito dopo la fine della relazione con Matteo Ranieri il corteggiatore che ha scelto alla fine del suo percorso a Uomini e Donne. L’ex tronista si è sempre dichiarata sincera soprattutto quando ha preseduto al dating show di Maria de Filippi eppure la giovane influencer non è stata compresa del tutto.

Sophie Codegoni: “5 Luglio 2020 una data da dimenticare”

Per molti un’arrivista interessata solo alla popolarità e scalare il successo della visibilità ottenuta sia alla sua presenza sui social dov’è molto seguita che alla partecipazione a Uomini e Donne, Sophie in questi mesi ha cercato di non farsi condizionare dalla critiche inopportune e anche quando il suo nome è stato associato a Fabrizio Corona di cui per alcuni è la nuova fiamma ha evitato di commentare. Ragazza decisa e determinata la Codegoni sa cosa vuole ma soprattutto non subisce le cattiverie gratuite ricevute sui social e non solo. In questi giorni Sophie ha mostrato anche un altro lato, quello più sensibile e ha pubblicato una storia dove rivela il suo disagio per un evento successo alla sua famiglia lo scorso anno.

In una storia Instagram l’ex tronista spiega che il 5 Luglio le ricorda un momento difficile che ha cambiato radicalmente la sua vita e quella della sua famiglia, non spiega cosa è successo ma rivela che quell’evento drammatico le ha anche fatto comprendere cosa conta veramente nella vita. In particolare ha compreso che non si farà mai condizionare da quello che dice la gente, penserà a se stessa e alle gioie della sua esistenza legate a quelle dei suoi genitori. Sophie ha pubblicato anche uno scatto dove appare abbracciata alla mamma a conferma di quanto sia legata al genitore ma anche al resto della sua famiglia.

Sophie Codegoni: “Qualche danno lo devo sempre fare”

Molto attiva sui social Sophie Codegoni ha un seguito rilevante di fans che si appassionano alla sua quotidianità. Icona di stile ma anche di fashion l’ex tronista non disdegna il successo televisivo e secondo alcuni rumors il prossimo autunno potrebbe tornare in tv anche se ancora non è stato rivelato in che ruolo.

L’influencer nei giorni scorsi ha anche preoccupato i followers mostrando una ferita al braccio, la Codegoni ha subito rassicurato affermando di non trattarsi di qualcosa di grave: “Qualche danno lo devo sempre fare” ha dichiarato in una storia l’ex tronista. Nonostante la lieve ferita Sophie è stata anche criticata per colpa della madre che avrebbe avuto contatti con Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, le due donne avrebbero una relazione professionale con Corona.