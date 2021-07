Paola Barale, dalle stelle al “momento nero”: ecco che fine ha fatto

Personaggio molto amato del mondo della televisione Paola Barale dopo aver dominato alcuni programmi Mediaset tra la fine degli anni ’90 e 2000 e essere diventata un icona fashion, ispirazione di molti trend di moda si è allontanata per scelta dallo star system. Il successo Paola Barale lo deve alla somiglianza come Madonna che la fece approdare in tv e poi alla corte di Mike Buongiorno che la volle come assistente alla “La ruota della fortuna” e “Tutti x uno”. Negli anni la conduttrice ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua bellezza ma anche ad un talento per niente scontato, è approdata alla conduzione di programmi importanti come Buona Domenica a fianco di Maurizio Costanzo che l’ha portata alla vittoria di un Telegatto nel 1999.

Paola Barale, l’addio annunciato a Raz Degan

Oggi single e lontana da ogni tipo di gossip Paola si gode la sua quotidianità che condivide con entusiasmo sui social. Apparentemente riservata e composta la Barale è in realtà una donna piena di vita, le piace viaggiare e crede nell’amore vero quello fatto soprattutto di momenti insieme e di condivisione continua. In molti casi la sua vita privata è stata presa di mira dal gossip: prima sposata con Gianni Sperti con cui oggi non ha nessun rapporto e poi legata da un lunga e passionale relazione con il modello israeliano Raz Degan. Recentemente la showgirl ha rivelato che Sperti è stato l’unico uomo a chiederle un figlio ma lei in quel momento non era pronta e la loro relazione si è conclusa senza avere più nessun seguito: entrambi oggi sostengono di non avere nessun contatto.

La storia con Raz Degan ha invece toccato profondamente Paola Barale che aveva investito molto dei suoi sentimenti in questa relazione. Paola ha seguito il modello in tantissimi dei suoi viaggi, alcuni decisamente particolari: i due hanno condiviso passioni e affetti ma non sono riusciti a salvare la loro relazione. In merito la Barale ha dichiarato d’aver sofferto molto per la fine della storia con il modello, ma ad un certo punto non vedeva più un futuro: ““Se tu stai con una persona e non vuoi condividere la tua vita con questa persona, allora non è amore”.

Paola Barale cosa fa oggi la showgirl

Impegnata su più fronti e in settori lontani dalla tv Paola Barale appare in video non molto spesso. Recentemente è stata ospite d’alcuni programmi e ha dimostrato d’essere ancora un personaggio molto amato, la sua presenza ha infatti riscosso un successo discreto. Molto attiva sui social Paola si dedica alle sue passioni, rivela quanto le piace mangiare e si mostra sempre al top ma mai artefatta.

LEGGI ANCHE -> Paola Barale ad Avanti un altro pure di sera: Paolo Bonolis messo a KO

Qualche settimana fa ha condiviso alcuni scatti con la sua amica Alba Parietti, le due in vacanza a Ibiza dove hanno una casa sono apparse divertite e in perfetta forma e hanno paragonato la loro vacanza alle avventure di Thelma e Louis: i fans non hanno potuto che apprezzare la storia.