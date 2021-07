Enzo Iacchetti avete mai visto il figlio? Ecco chi è Martino, due gocce d’acqua

Comico di successo, approdato in tv per caso grazie all’intuito di Maurizio Costanzo, Enzo Iacchetti è molto amato dal pubblico. Compagno d’Ezio Greggio nella conduzione di Striscia la Notizia l’artista è d’anni sulla cresta dell’onda della visibilità e si gode i risultati dei suoi lavori. Molto spesso la sua vita è stata al centro del gossip per la sua relazione con l’ex velina Maddalena Corvaglia, Enzo ha avuto un precedente matrimonio da cui è nato il figlio Martino con cui il comico ha un rapporto speciale con cui condivide molti interessi.

Enzo Iacchetti, cosa fa oggi il figlio Martino

Martino somiglia molto a Enzo, è nato nel 1989 e oggi lavora nel mondo della musica e del teatro ed è un’artista impegnato su più fronti. Realizzato come cantante, a capo di un band di successo ha anche pubblicato alcuni singoli che hanno suscitato l’interesse degli addetti ai lavori. Dopo il lockdown ha posto in essere un progetto interessante come quello di organizzare un tour itinerante chiamato Non convenzionale tour 2020. Sull’esempio dei canti sui balconi avvenuti durante la pandemia Martino ha creato un tour estivo da realizzare in 12 tappe in luoghi molto particolari come cortili e balconi.

Il giovane è anche un bravissimo attore, ha partecipato ad alcuni film a fianco del padre e nel 2015 è stato ospite anche alla trasmissione Stasera tutto è possibile sempre affiancato dal genitore che in molte occasioni ha dimostrato stima e considerazioni per le sue doti artistiche. Si è sempre molto impegnato per imparare più di un lavoro. Martino è anche un insegnante di recitazione presso Oltreunpo’ teatro dove dimostra quotidianamente le sue capacità artistiche. Iacchetti è molto affezionato al figlio, ma soprattutto considera la sua nascita uno dei momenti più belli della sua vita.

Martino Iacchetti e la malattia

Nostalgico quando parla del figlio Martino Enzo Iacchetti ha rivelato in un’intervista a Verissimo quando il figlio è stato male. D’adolescente il ragazzo è stato colpito da una grave malattia che gli ha impedito di fare una vita normale, gli impediva anche di uscire con gli amici. E’ stato un periodo difficile che il comico ricorda con tristezza e che dopo mesi di cure è riuscito a superare.

Enzo Iacchetti rivela anche che per superare il problema del figlio, che non si è mai arreso davanti alla malattia, ha sfruttato anche la sua notorietà che gli ha permesso di consultare i migliori specialisti e approfittare di ogni cura a disposizione. Un vantaggio quello d’essere una persona nota che il comico riconosce e che ha aiutato il figlio Martino a guarire e ad avere una vita normale. Martino oggi sta bene ed è soddisfatto della sua quotidianità e dei successi raggiunti in modo eclatante come artista ma anche come uomo.