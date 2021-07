Heather Parisi tuona su Twitter: “Raffaella Carrà? Ipocriti”

La notizia della morte di Raffaella Carrà, arrivata lunedì 5 luglio, ha sconvolto l’Italia intera portando amici, colleghi e spettatori a celebrare l’artista con bellissime dediche, ma sembra che alcune di queste non siano state apprezzate da Heather Parisi. Scopriamo cos’è successo.

La regina della televisione italiana ci ha lasciato all’età di 78 anni, a darne l’annuncio nel pomeriggio di lunedì 5 luglio è stato lo storico compagno Japino che ha usato delle parole pregne di significato che hanno commosso gli utenti del web.

Il ricordo di Raffaella Carrà

Ovviamente la notizia ha colto di sorpresa tutto lo Stivale e i suoi abitanti che hanno subito mostrato affetto e gratitudine nei confronti di un’artista fondamentale per l’evoluzione dell’intrattenimento italiano e che ha regalato grandi momenti ai telespettatori. A celebrare Raffaella Carrà non potevano mancare amici e colleghi dell’intrattenimento, dai nomi storici di questo ambiente fino alle personalità più recenti. Nonostante le bellissime parole spese da tutti nei confronti della showgirl, sembra che Heather Parisi, storica ballerina statunitense naturalizzata italiana, non abbia digerito le dichiarazioni di alcuni colleghi.

Le dure parole di Heather Parisi

La nota coreografa, nella mattinata di martedì 6 luglio, ha espresso la propria opinione su Twitter, scrivendo: “E’ sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia.” Le parole di Heather non sono ovviamente passate inosservate portando alcuni degli utenti a ritenere il tweet di cattivo gusto soprattutto in un momento così delicato, mentre altri hanno subito ipotizzato dei nomi a cui l’ex ballerina possa far riferimento.

È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia. — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) July 6, 2021

LEGGI ANCHE—>Addio a Raffaella Carrà: ecco dov’è morta e chi l’è stato accanto

L’ipotesi degli utenti

Tra i nomi più accreditati c’è quello di Lorella Cuccarini, che in passato litigò proprio con Raffaella a seguito di un’incomprensione dovuta al programma Forte, Forte, Forte prodotto dalla Carrà. Nonostante ciò proprio la professoressa di Amici ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram alla regina della televisione italiana scrivendo: ” Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella“. Potrebbe essere lei la protagonista delle dure parole di Heather Parisi?