Temptation Island, lutto per la protagonista: “Morta in un brutto incidente, sono distrutta”

Grave e doloroso lutto per una delle protagoniste indimenticabili di Temptation Island: il suo sfogo social per la morte dell’amata cagnolina a causa di un incidente.

Concorrente di Temptation Island nel 2019 in coppia con – l’ormai ex – fidanzato Vittorio Collina, Katia Fanelli è rimasta una delle protagoniste indiscusse del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Soprannominata dagli amici “la Fotonica”, Katia continua ad essere molto seguita sui social e, proprio attraverso il suo profilo Instagram ha dato sfogo al grande dolore che l’ha colpita in questi giorni.

Amante degli animali, la Fanelli ha prima superato la morte del suo gattino Tigro e poi ha recentemente dovuto fare i conti con la scomparsa – prematura ed accidentale – della sua cagnolina Fotonica. Nel lungo post pubblicato su Instagram, Katia ha raccontato il grande dolore che l’ha pervasa a causa di questo lutto e rivelato di aver fatto una scelta importante: prendere un altro chiuaua da chiamare Fotonica 2. Non sono mancate, tuttavia, le critiche degli hater per questa decisione.

Katia Fanelli, lutto per la morte della cagnolina

“Ragazzi scusate l’assenza, ma ieri è stata una giornata infernale per me, è venuta a mancare Fotonica in un brutto incidente… non sto ancora realizzando sto a pezzi…”.

Inizia così il lungo sfogo addolorato di Katia Fanelli che in diversi post social aveva raccontato la sua vita in compagnia dell’amica a quattro zampe.

“Non riesco a parlarvene e faccio fatica anche ad esprimermi perché il dolore mi ha spezzato il cuore, una parte di me se n’è andata – ha continuato a sfogarsi lei – . Era come un figlia, la mia ombra, la mia compagna di viaggio, il mio tutto…”.

“Straziata” a causa del dolore “lancinante”, la ex protagonista di Temptation Island ha deciso di superare il lutto per la morte della cagnolina acquistandone un’altra.

“Il male è lancinante e per questo, ho deciso di prendere Fotonica 2, la sua sorellina. Voglio rivedere la mia Fotonica in questa nuova cucciola per poi presentarvela”, ha aggiunto lei.

Katia Fanelli dopo Temptation Island

In tanti si sono stretti attorno a Katia Fanelli per esprimerle tutta la loro solidarietà in un momento particolarmente difficile per la ex di Temptation Island.

La partecipazione al programma l’ha resa nota tra il pubblico dei social e, ancora oggi, molti ricordano la sua permanenza nel villaggio delle fidanzate conclusasi con la fine della relazione con Vittorio Collina.

E, proprio a proposito dell’ex, Katia ha recentemente dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “La cosa più brutta è stata la fine del mio rapporto con Vittorio. Ho sofferto, ma da due anni sono tornata più forte di prima. Non provo odio per Vittorio, assolutamente, ma non ci sentiamo e non l’ho neanche più visto. Comunque gli voglio bene e, anche se ci sono state cose che mi hanno fatto male, ricordo solo il bello”.