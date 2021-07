Roberto Mancini avete mai visto il figlio dell’allenatore dell’Italia? Anche lui calciatore

Per molti e non solo per i tifosi di calcio Roberto Mancini è l’eroe del momento, la sua Nazionale è vincente ma soprattutto espressione di passione e affetto tutto italiano e questo piace al pubblico a prescindere da vittorie o perdite. Mancini è un uomo pieno di risorse, con un passato da calciatore e oggi un ct innovativo che ha puntato a risorse diverse per organizzare gli azzurri. Nella vita privata Roberto Mancini è padre di tre figli nati dall’unione con Federica Morelli; Filippo, Camilla e Andrea sono la gioia dell’allenatore che nonostante la separazione con la madre è riuscito a seguirli nella loro crescita.

Roberto Mancini, chi è e cosa fa il figlio Filippo

In particolar il primogenito Filippo ha seguito le orme del padre puntando alla carriera calcistica. Nato quando Mancini militava nella Sampdoria nel suo periodo vincente, Filippo è molto vicino al padre anche come modo di giocare anche se per il momento non ha avuto la stessa fortuna. Il giovane ha fatto il suo debutto in campo con gli Allievi Regionali dell’Inter nel 2005 giocando i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2007-08, poi è passato in prestito al Manchester City e per il momento la sua carriera sportiva ha subito un arresto. In un’ intervista del 2016 Filippo ha parlato del padre, elogiando la sua passione per il calcio ma soprattutto la dedizione che mette anche nel ruolo d’allenatore.

“Papà ha sempre fatto il bene dell’Inter, ama questa squadra, altrimenti non sarebbe tornato. Ero abituato ad un calcio diverso, con presidenti diversi, che tenevano veramente alla propria società, senza secondi fini.” Ha dichiarato Filippo ricordando il periodo che ha allenato l’Inter. Il giovane ha spiegato che la gestione dei cinesi ha cambiato molte cose nella società, aspetti che il padre non condivideva in pieno: ” Con l’arrivo di Thohir e, successivamente, dei cinesi le cose sono cambiate. Questa è gente più abituata a fare business che ad occuparsi di calcio e ho il presentimento che non abbiano ben capito cosa sia l’Inter, una società che fino a poco tempo fa aveva un potere mondiale secondo a nessuno. Non è la priorità per loro, sembra abbiano in mano un giocattolo”. Rilette oggi le parole del primogenito di Mancini sembrano perfino profetiche.

Roberto Mancini papà presente per Filippo, Camilla e Andrea

Oltre a Filippo Mancini è papà anche di Camilla e Andrea, con loro ha un rapporto speciale che ha coltivato negli anni con estrema dedizione. Con Camilla il ct della Nazionale ha avuto qualche problema quando si è separato dalla mamma, mentre con Andrea le cose sono state più fluide.

Oggi Mancini è legato a Silvia Fortini sua seconda moglie con cui ha un’affinità spontanea e sincera, i due non mancano d’interessare il gossip con le loro fughe romantiche. In attesa di tornare alla normalità Mancini si sta godendo appieno il successo dell’Europeo.