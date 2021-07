Emma Marrone è amatissima dagli italiani da quando ha ottenuto la popolarità con la vittoria di una precedente edizione di Amici di Maria De Filippi. Da qualche ora si è mostrata sui social seguendo le orme di Sabrina Ferilli. Ecco cosa ha fatto e qual è stata la reazione dei follower.

Emma manda in delirio il web

Ieri l’intera Italia ha esultato per la vittoria della squadra di calcio contro quella dell’Inghilterra. All’inizio la situazione era abbastanza drammatica, ma con lo scorrere dei minuti in campo i calciatori azzurri non solo hanno recuperato, ma hanno avuto la meglio durante i rigori. Gianluigi Donnarumma è stato definito il miglior portiere degli Europei 2021, cosa del tutto prevedibile dal momento che è stato fondamentale per stabilire le sorti della propria squadra. Tutti gli italiani si sono riuniti per festeggiare, inclusi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i vip del mondo dello spettacolo. Chiara Ferragni, Paolo Bonolis, Ezio Greggio, Maria Teresa Ruta e tanti altri ancora. Ovviamente non poteva mancare Emma Marrone, una delle cantanti più amate del mondo della musica italiana. Lei, a differenza di altri, ha osato proprio come la bellissima e bravissima attrice Sabrina Ferilli. Ecco cosa ha fatto.

“Come Sabrina Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra”

La cantante salentina ha voluto fare complimenti alla squadra azzurra pubblicando su Instagram una foto che la ritrae allo specchio con la biancheria intima. Nello specifico indossa uno slip e reggiseno neri. Si possono notare le sue curve mozzafiato che l’hanno caratterizzata fin dall’inizio dei suoi esordi. Ha voluto ricordare i tempi in cui la Ferilli si spogliò al Circo Massimo dopo aver fatto una promessa: qualora la Roma avesse vinto lo scudetto, avrebbe sfilato in intimo per la tifoseria. Nell’anno 2001 accade ciò e, quindi, non si tirò indietro. Anche in questo caso non sono mancati dei commenti positivi: “Stupenda”, “Tu sei una bomba”, “Bellissima” e tanti altri. Emma ha condiviso anche il brano musicale Notti magiche composto in occasione dei mondiali di calcio del 1990. Stavolta è stato di buon auspicio, dal momento che ha accompagnato i calciatori di Roberto Mancini fino in fondo.

Un episodio spiacevole

Anche altri personaggi famosi hanno voluto complimentarsi con la vittoria. Vasco Rossi, per esempio, ha pubblicato uno scatto con Bonucci, Bellotti, Chiellini, Locatelli e tanti altri giocatori. Nella didascalia ha riportato la seguente frase: “Grandi azzurri, grande squadra, grande vittoria”. Purtroppo non tutti hanno potuto festeggiare, dato che sta circolando su internet un video in cui mostra alcuni tifosi inglesi intenti a picchiare quelli che si sono recati a Londra per sostenere gli azzurri. Non è stato per niente bello da vedere, in quanto il calcio dovrebbe essere un momento gioioso e di condivisione. Per fortuna non tutti hanno la concezione sbagliata di questo bellissimo sport.

