Stefano De Martino: ritorno di fiamma con Emma Marrone? Ecco la verità

Ora sembra essere single, anche se ogni tanto i rumors gli affibbiano qualche flirt, intanto molti fan sperano per Stefano De Martino ed Emma un ritorno di fiamma, sarà così?

Galeotto fu lo studio di Amici di Maria De Filippi che fece nascere l’amore, nel 2009, tra Emma Marrone, cantante, e Stefano De Martino. Così tra i due scoccò la scintilla e cominciò la storia d’amore che tutti quanti abbiamo seguito con passione e veemenza per ben due anni, fino a quando è giunta la fine brutale della loro relazione.

Le cause della rottura della coppia, ai tempi, sembrano essere legate all’arrivo nella vita di Stefano De Martino della bellissima Belen Rodriguez, con cui il ballerino quasi subito iniziò una nuova relazione che, poi, lo ha portato all’altare e ad avere il suo primogenito Santiago.

In quel difficile momento, però, Emma Marone scelse il totale silenzio sulla vicenda, preferendo non pronunciarsi. Nonostante la rottura, però, sono tantissimi i fan della coppia che, senza perdere le speranze, hanno continuato a voler sognare in un loro ritorno di fiamma. C’è stato davvero per la coppia?

Stefano De Martino ha avuto un ritorno di fiamma con Emma?

I fan della ex coppia formata da Emma Marrone e Stefano De Martino continuano a sognare e sperare che tra i due, ufficialmente single, possa esserci un ritorno o, almeno, possa esserci stato.

Così, di fronte al chiacchiericcio che, nonostante i tanti anni passati dalla fine della relazione, non si placa, il comico napoletano Peppe Iodice tempo fa decise, con fare ironico, di fare delle domande dirette. Iodice, fingendo di impostare il discorso come se De Martino fosse suo fratello, ha iniziato una lunga premesse, fatta di toni ironici.

“Tu sei furbo, fai le scorribande, vai in giro spesso. Vai anche con le signorine sulle barche” aveva detto con fare comico Peppe Iodice, andando poi in modo mirato a chiedere al ballerino se fosse vera la notizia di un suo ritorno di fiamma con Emma Marrone.

Stefano De Martino ha, così, colto la palla al balzo ed ha negato il tutto, spiegando come fossero solo dei pettegolezzi e che tra lui ed Emma non c’è mai stato, assolutamente, un ritorno di fiamma.

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto?

In questi giorni, invece, non si fa che parlare della presunta nuova coppia formata da Stefano De Martino e la bellissima ex vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto.

Quest’ultima, qualche tempo fa, ha fatto sapere di aver lasciato il suo compagno storico, Federico Rossi per motivi non specificati ma, a quanto pare, per incompatibilità. Tornata, così, la ex Madre Natura di Ciao Darwin sulla piazza dei single, è subito entrata nel ciclone del gossip.

A lanciare la notizia è stata Novella 2000 che ha anticipato come il ballerino potrebbe aver fatto breccia nel cuore di Paola Di Benedetto. I due, infatti, sarebbero stati paparazzati in barca al largo della costiera amalfitana, dove si starebbero godendo dei giorni di relax. Sarà la nuova coppia dell’estate?