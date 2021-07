Sabrina Ghio dopo l’operazione: come sta l’ex tronista di Uomini e Donne

Ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio ha continuato ad essere molto seguita sui social anche dopo l’addio al dating show di Canale 5 e, proprio attraverso Instagram, ha raccontato di aver subito una delicata operazione.

Volto noto di Amici – a cui partecipò come ballerina – e più tardi di Uomini e Donne, Sabrina Ghio è stata uno dei personaggi più amati delle trasmissioni di Maria De Filippi. Tornata a sedersi sul trono rosso di Canale 5 a distanza di molti anni dalla sua partecipazione al talent show, la 36enne romana ha fatto affezionare il pubblico da casa con il suo carattere schietto e verace.

Da tempo ormai assente dal piccolo schermo, Sabrina ha continuato a mantenere i contatti con il suo pubblico al quale ha voluto raccontare la delicata operazione chirurgica alla quale si è sottoposta alcuni giorni fa. La Ghio, però, ha preferito non rivelare i motivi dei suoi problemi di salute, rinviando ad un momento meno doloroso e concitato queste confessioni molto private.

Sabrina Ghio, di cosa soffre l’ex tronista?

Poco prima di entrare in sala operatoria, la Ghio ha deciso di rompere il silenzio spiegando ai follower di essere pronta per subire un intervento chirurgico.

Sabrina non ha nascosto la grande paura del momento, ma ha preferito affrontare tutto con privacy ed estrema delicatezza, aggiornando appena possibile i fan sull’esito dell’operazione.

“Volevo ringraziarvi anche per aver affrontato con me, in maniera delicata, questo momento così particolare – ha commentato lei via Instagram – […]È da un po’ di tempo che non va tutto bene. Come vi ho scritto, ho pensato in questi mesi che fingere e mettermi la maschera di quella felice, serena, fosse la cosa più giusta per me per tutelare tutto quello che mi stava accadendo”.

Sui dettagli dei suoi problemi di salute, però, Sabrina Ghio ha deciso di non soffermarsi per una sua “per sensibilità, perché non ancora pronta ad affrontare l’argomento”.

Sabrina Ghio, come sta dopo l’operazione?

In tanti hanno cercato di capire quali fossero i problemi di salute della ex tronista di Uomini e Donne, molti altri hanno rispettato il suo silenzio e tanti ancora hanno deciso di attaccarla duramente per alcune foto in barca scattate qualche giorno prima del ricovero.

A distanza di qualche giorno dall’operazione, andata bene, Sabrina ha deciso di ritornare a confrontarsi con i suoi fan per raccontare qualcosa in più di un periodo molto doloroso.

“Sono stati mesi particolari, mesi duri mesi in cui ho affrontato problemi di salute che non vi sto a raccontare – ha spiegato lei – […]Quello che poi ho condiviso con voi, in questi giorni, è stato uno sfogo”.

“Non è vero che dietro una foto di una sponsorizzazione, di un lavoro o di una vacanza ci sia una persona senza un problema, un pensiero o una preoccupazione – ha aggiunto Sabrina riferendosi agli hater a cui ha voluto lanciare un importante messaggio – […]Perché dietro ogni persona apparentemente felice c’è magari una storia di una ragazza che la sta affrontando con grande forza e grande coraggio”.

Superata l’operazione, dunque, Sabrina Ghio resta in attesa l’esito della biopsia. “L’operazione è andata bene. Adesso dovrò aspettare 15 giorni per la biopsia e per quanto mi preoccupino ho due modi per affrontare questo periodo”, ha concluso lei.