Il Volo, quando guadagnano Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble: le cifre

Un trio che ha conquistato il mondo a colpi di voce tenorile: stiamo parlando del trio italiano de Il Volo che è riuscito a costruire una carriera all’insegna del successo e di ricchi guadagni.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono conosciuti nel 2009 a Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici che aveva come obiettivo la scoperta di giovani talenti nel campo della musica.

I tre piccoli tenori hanno quindi deciso di proseguire insieme la loro carriera diventando un trio noto con il nome de Il Volo: nel tempo sono riusciti a diventare famosi anche oltre i confini nazionali.

Il Volo: chi sono i tre tenori famosi in tutto il mondo

Il trio è composto da Piero Barone, nato ad Agrigento il 24 giugno del 1993, da Ignazio Boschetto, nato a Bologna il 4 ottobre del 1994, e da Gianluca Ginoble Di Vittorio, nato a Teramo l’11 febbraio del 1995. Due tenori e un baritono che hanno cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica quando erano ancora dei bambini. Si sono presentati come solisti nel programma della Clerici, ma in un secondo momento hanno cominciato a cantare insieme per volontà del regista Roberto Cenci, diventano così “i tenorini”.

Proprio in questo modo sono riusciti ad attirare l’attenzione di produttori discografici importanti come Michele Torpedine e Tony Renis. Grazie al lavoro di Jimmy Iovine sono arrivati a firmare un contratto di due milioni di dollari con l’etichetta discografica statunitense Geffen Records di proprietà della Universal Music Group: questo accordo ha permesso loro di pubblicare un album sul mercato internazionale.

Il talento dei tre giovani italiani è stato riconosciuto dal mondo intero: sono riusciti a riempire stadi e teatri anche in Messico e Stati Uniti esibendosi in brani come ‘O sole mio, Granada e Un amore così grande. Nel settembre del 2011 il trio riceve due nomination ai Latin Grammy Awards, nelle categorie Best New Artist e Best Pop Album By A Duo or Group with Vocal. Nel 2012 esce il secondo album We Are Love, che contiene anche duetti con il tenore Placido Domingo e con Eros Ramazzotti.

Il 26 ottobre 2013 viene pubblicata la versione internazionale di Buon Natale – The Christmas Album, mentre nel 2015 partecipano al Festival di Sanremo, vincendo con il brano Grande Amore. L’EP omonimo è stato certificato triplo disco di platino dalla FIMI dopo aver superato le 150 mila copie vendute. La vittoria a Sanremo li ha portati all’Eurovision Song Contest 2015, dove si sono classificati al terzo posto, ma sono riusciti a vincere il Marcel Bezençon Press Award, il premio della critica.

Piero, Ignazio e Gianluca: guadagni e patrimonio dei tre talenti italiani

La loro vita privata è sempre stata vissuta con riservatezza. Piero Barone è finito al centro delle cronache gossip per la sua relazione con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore Massimiliano. In un secondo momento si è parlato anche di una sua particolare amicizia con Elisabetta Gregoraci. Ignazio Boschetto, invece, è stato legato a lungo ad Alessandra Di Marzio, poi il suo nome è stato accostato a quello di Roberta Morise a proposito di un flirt mai confermato. Gianluca Ginoble, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva dichiarato di essere fidanzato con una ragazza di nome Francesca.

Secondo quanto riportato da alcune fonti pare che il trio guadagni molto bene: si parla di cifre che si aggirano intorno al milione di euro a concerto, ovvero da 150 a 499 mila solo negli Stati Uniti e fino a 1 milione di dollari in tutto il mondo. Si stima che nel 2019 il patrimonio netto de Il Volo si sia aggirato tra 500 mila e un milione di euro. Queste cifre sono state calcolate considerando che per ogni copia fisica dell’album venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, percepiscono tra gli 11 e i 16 centesimi.