Rosa Di Grazia, dea in costume dopo Amici: come si è mostrata su Instagram

Rosa di Grazia è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi: oltre che per il suo talento, la ballerina ha colpito tutti per la sua magnetica bellezza. Ecco le foto che la ritraggono in tutto il suo splendore!

Abbiamo conosciuto Rosa Di Grazia nell’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi, il talent che mostra giovani talenti nel settore del canto e del ballo e che trovano successivamente spazio nel mondo dello spettacolo.

La bellissima ballerina è stata presa di mira da Alessandra Celentano, che non la considerava all’altezza della professione, ed è stata invece sempre difesa dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini.

Rosa Di Grazia: bellezza mediterranea e fisico statuario per l’ex di Amici

Entrata nella scuola di Amici fin dalla prima puntata dello scorso settembre, Rosa Di Grazia ha dovuto affrontare molte sfide, ma è riuscita a conservare il suo banco fino al serale, dove è stata eliminata in un secondo momento. Durante tutta la permanenza nella scuola, Rosa si è mostrata con la divisa del programma, tute e completi sportivi, ma fuori dal talent la ragazza è tornata ad indossare gli outfit che mettono in risalto le sue curve mozzafiato e che esaltano la sua naturale bellezza.

Non tutti sanno che, prima di partecipare ai casting per il programma che l’ha resa famosa, la Di Grazia ha posato anche per grandi firme del settore moda, che hanno deciso di puntare sul suo corpo statuario, modellato da anni di duro allenamento e sui tratti tipici della bellezza mediterranea. La ragazza aveva già un nutrito gruppo di follower prima dell’ingresso ad Amici, ma ora il numero dei suoi seguaci è cresciuto notevolmente. Rosa ha tanti fan che la seguono, si complimentano con lei e in suo onore sono spuntate diverse fan page che condividono scatti mozzafiato, come quello che ritrae la ballerina al mare mentre sfoggia un fisico pazzesco in costume.

Amici, Rosa e Deddy: dopo la fine della relazione chiedono rispetto ai follower

Durante l’esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi, Rosa aveva cominciato una relazione con uno dei compagni. Oltre all’amore sbocciato tra Giulia Stabile e Sangiovanni, infatti, i telespettatori si erano appassionati anche al rapporto nato tra Rosa Di Grazia e il cantante Deddy. Lontano dai riflettori, però, il loro legame si è improvvisamente interrotto: è stata proprio la ballerina ad annunciare la rottura su Instagram, rispondendo così alle tante domande dei fan curiosi sull’assenza di Deddy nella sua quotidianità.

I due ragazzi si erano ripromessi di conservare buoni rapporti e subito dopo l’annuncio della fine Rosa e Deddy si seguivano ancora reciprocamente sui social. I più attenti, però, hanno notato che negli ultimi giorni entrambi hanno smesso di seguirsi. Dopo il gesto sui rispettivi profili social sono comparse delle parole che suonano come uno sfogo. “Abbiamo dei sentimenti. Le parole feriscono, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu voglia dire, pesa le parole prima di tirarle fuori”, ha scritto il cantante. Anche Rosa ha esternato le sue emozioni su Twitter, scrivendo: “Le parole e i gesti hanno un peso. Non per forza bisogna urlarlo o esternare quando si sta male! Rispetto”. I due ex allievi chiedono dunque ai loro fan di rispettare questo momento di sofferenza.