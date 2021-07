Teresa Langella, viso stravolto: l’ex tronista di Uomini e Donne è apparsa cosi

Teresa Langella si mostra sui social in modo inedito: non tardano ad arrivare le reazioni dei fan. Ecco cosa è successo all’ex tronista di Uomini e Donne.

Abbiamo conosciuto Teresa Langella a Uomini e Donne: la simpatica e bellissima ragazza è stata scelta come tronista da Maria De Filippi, ma aveva già partecipato alla trasmissione anni prima come corteggiatrice.

Appena 18enne, infatti, aveva scelto di provare a conquistare il cuore del bel Leonardo Greco, ma poi era stata eliminata dal tronista nel corso delle puntate.

Teresa Langella: il rapporto con Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne

Cresciuta e con una carriera già avviata nel mondo della musica, Teresa si è poi ripresentata nello studio del dating show pomeridiano di Canale 5 in veste di tronista. La sua esperienza in tv è stata piuttosto travagliata: Teresa è stata protagonista di accesi litigi con l’altra tronista seduta al suo fianco, Mara Fasone. Le due bellissime si sono contese le attenzioni di Andrea Dal Corso: il bel corteggiatore, reduce dall’esperienza di tentatore a Temptation Island e dal flirt con Martina Sebastiani, decise di restare per corteggiare la Langella. Teresa, però, era anche attratta da Antonio e così la cantante rimase indecisa fino all’ultimo sulla sua scelta. Il sentimento la diresse verso Andrea, ma lui inizialmente rifiutò di intraprendere una relazione con la tronista.

Un brutto colpo per Teresa, ma il pubblico di Uomini e Donne sa bene che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo: qualche tempo dopo, infatti, i due si presentarono in studio annunciando di essere innamorati e di aver risolto qualsiasi problema lontano dalle telecamere. La paura di Andrea si era quindi trasformata in una decisa volontà di riconquistare Teresa e farsi perdonare dalla donna della quale aveva scoperto di essere follemente preso.

Sono passati due anni dall’annuncio del loro amore e i due sono sempre più legati. Il loro rapporto è basato su complicità e tanto divertimento, come dimostrano le ultime stories pubblicate dalla Langella: utilizzando un filtro molto popolare su Instagram l’ex tronista si è mostrata con un viso totalmente stravolto. Il filtro mostra, infatti, il volto della persona ritratta come se fosse esageratamente ritoccato, con labbra super voluminose e zigomi rifatti all’inverosimile. Teresa provoca il fidanzato esibendo una bocca gigante e un viso gonfissimo, scherzando con i suoi follower a proposito di eventuali ricorsi alla chirurgia estetica.

L’amore non è bello se non è litigarello: prove di convivenza tra Teresa e Andrea

Di recente, Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono raccontati al Magazine di Uomini e Donne, parlando del loro rapporto. Una storia fatta di alti e bassi, che è diventata solida con il passare del tempo. Andrea ha dichiarato che si tratta della storia più matura che abbia vissuto fino a questo momento: i normali scontri e le liti quotidiane sono sempre superate grazie alla loro profonda intesa.

La coppia ha parlato delle precedenti sofferenze legate alla lontananza, specificando di non aver mai dovuto affrontare una vera e propria crisi, ma solo qualche normale scossone, tipico di un amore vissuto in modo decisamente professionale. A confermare la solidità del loro legame è arrivata la decisione di andare a convivere da luglio a Roma. Sarà Andrea a lasciare Milano, trasferendosi da Teresa: una prova di quotidianità che potrebbe evolversi nella ricerca di una nuova casa, un nido d’amore tutto loro.