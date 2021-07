Francesca Neri e Claudio Amendola, confessioni bollenti: “Lo facciamo…”

L’attrice, che da oltre vent’anni vive con Claudio Amendola, racconta dettagli intimi di un rapporto che a quanto pare non conosce crisi né freddezza.

Francesca Neri e il ritmo dell’amore

Qualcuno dirà che la quantità non è così importante, che la cosa più significativa in un rapporto intimo è la sua qualità. Ma intanto Francesca Neri, sempre molto divertente nelle sue dichiarazioni più personali, gira un tris servito e dice… “con mio marito la passione è ancora forte, lo facciamo non meno di tre volte alla settimana e tutto va a meraviglia”.

Un rapporto solido e caldo

La crisi, l’unica per la verità che portò a una breve separazione di appena sei mesi, è lontanissima. Francesca Neri ha parlato della sua intimità per rispondere a Lorella Cuccarini che recentemente aveva dichiarato di avere un rapporto ancora molto vivo con suo marito e che i rapporti intimi erano sempre almeno due ogni settimana.

L’intimità mai perduta

“Se Lorella, che è allenatissima ed è una splendida ballerina lo fa due volte alla settimana che cosa dire di noi? Noi non scendiamo mai sotto i tre rapporti anche se in questi ultimi anni ci limitiamo a un solo rapporto al giorno, a volte nell’arco della stessa giornata erano di più. Ma ormai anche noi cominciamo ad avere un’età”.

L’amore come un fulmine carnale

Francesca Neri ha un modo molto divertente di definire il suo rapporto con Claudio Amendola: “Fisicamente la nostra è una intensità ancora molto forte, direi quasi totale. Mi piace pensare che la nostra relazione sia un vero e proprio fulmine carnale. Quando ci siamo messi insieme ci siamo sconvolti la vita a vicenda e tutta quella energia c’è ancora ed è molto frequente quando finalmente stiamo da soli”.

Vent’anni insieme, solo una crisi (durata appena sei mesi), un figlio (Rocco, avuto nel 1999) e una famiglia perfettamente allargata, insieme ad Alessia e Giulia(rispettivamente classe 1984 e 1989, nate dal primo matrimonio di Amendola e Marina Grande).