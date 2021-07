Ilary Blasi, avete mai visto la mamma? Chi è la bellissima e che lavoro fa

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Da poco ha terminato il programma L’Isola dei famosi e probabilmente la rivedremo nella prossima edizione. Non tutti sanno che ha una mamma bellissima. Ecco da chi ha ereditato il suo fascino.

La brillante carriera di Ilary

Ilary Blasi ha iniziato la sua carriera nei panni di letterina del quiz televisivo Passaparola condotto dal bravissimo Gerry Scotti. Da allora ha scalato la vetta del successo. Proprio come la collega e amica Silvia Toffanin, anche lei si è messa alla prova nella conduzione di programmi televisivi. Ricordiamo le prime due edizioni del Grande Fratello Vip e fino a qualche mese fa ha riscosso un grande successo con il reality della sopravvivenza accanto a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Nella prossima edizione ci sarà lei, ma per quanto riguarda gli opinionisti è ancora un punto interrogativo. In questo periodo Ilary si sta godendo le meritate vacanze. Qualche settimana fa si è recata a Mosca con Francesco Totti e i figli e ha girato per la città in veste da turista. Tutti sanno che è molto legata alla famiglia, in particolar modo alla madre. Ecco alcune informazioni sul suo conto.

Una madre giovane e bellissima

Si chiama Daniela e lavora come vigilessa a Roma. L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha pubblicato diverse foto in sua compagnia, in occasione del matrimonio della sorella Silvia, a cui la conduttrice ha presenziato insieme al suo inseparabile marito Totti. Una celebrazione che l’ha vista protagonista, essendo stata testimone di nozze. Il rapporto tra Daniela e la figlia Ilary è sempre stato meraviglioso sin dalla tenera età. Infatti la conduttrice de L’Isola dei famosi non ha mai nascosto in alcune interviste rilasciate in televisione, come quelle a Verissimo dalla cara amica Silvia Toffanin, il meraviglioso rapporto che la lega ai genitori. Oltre ad essere una mamma straordinaria, Daniela è anche una nonna molto presente e apprensiva nei confronti dei suoi nipotini. Ilary, quindi, può contare sull’aiuto di una mamma presente e mai invadente. Una donna estremamente rispettosa con tanto charme, ma anche praticità. Inoltre molti sostengono che sia stupenda. Ilary non poteva non ereditare la sua strabiliante bellezza.

“Saluta mia suocera”

Tempo fa Ilary si è concessa una piccola vacanza con la sua famiglia in Russia e ha pubblicato una foto con la chiesa di San Basilio sullo sfondo. Non è passato inosservato il commento di Massimiliano Rosolino, ex inviato de L’Isola dei famosi. Chiedendole di salutare la suocera, ha fatto venire in mente a tanti utenti social che la moglie Natalia Titova è nata proprio nella capitale russa il 1° marzo 1973. La madre di lei, quindi, vive lì.

