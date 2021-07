Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sono una delle coppie nate nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Molti si stanno chiedendo se ci sia una crisi in corso, dal momento che hanno pubblicato delle Instagram stories alquanto discutibili. Ecco cosa sta succedendo.

Il percorso di Samantha e Alessio a UeD

Subito dopo Sophie Codegoni è salita sul trono Samantha, apprezzata fin dall’inizio dal pubblico per essere la classica ragazza della porta accanto. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino mozzafiato, anche se spesso è stata criticata sul web per le sue forme giunoniche. Lei ha sempre ignorato la cattiveria e ha sempre tratto il buono dai social, in quanto rappresenta un modello di riferimento per coloro che vivono dei disagi per qualche chilo in più. Tra i suoi corteggiatori non è passato inosservato il giovane Alessio che ha dato del filo da torcere agli altri al punto tale da essere scelto. Per un attimo aveva rischiato di perdere Samantha per via di Bodhan, ma quest’ultimo è stato allontanato per una serie di atteggiamenti avuti nei riguardi della tronista. Una volta usciti dal programma, la neo coppia ha sempre pubblicato degli scatti su Instagram. Ultimamente, però, sono stati visti entrambi con altre persone. Per questo motivo la maggior parte degli utenti social ha parlato di un’ipotetica crisi. A pochi mesi dalla scelta saranno già agli sgoccioli? Ecco la risposta alla domanda.

Le Instagram stories sospette

Di recente Samantha ha rilasciato un’intervista in cui ha confessato di non vivere serenamente l’estate per la prova costume. Per fortuna ha un fidanzato che la apprezza per com’è. Infatti Alessio ha sempre detto che lei rispecchia la sua donna ideale, ragion per cui non ha nulla da temere. Tuttavia molti stanno parlando di una crisi o, peggio ancora, di una rottura definitiva. Il motivo? Lei si è mostrata in compagnia gli alcuni ragazzi e lui con delle ragazze. In realtà si tratta semplicemente di amici. Del resto hanno un rapporto basato sulla fiducia e per niente oppressivo. È giusto ritagliarsi degli spazi propri senza ignorare il proprio partner. È questa la chiave vincente per un futuro roseo. I fan possono stare tranquilli: non ci sono nuvole in vista, ma solo un cielo limpido e sereno.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Beatrice Buonocore si è fidanzata: chi è il bellissimo

La fine di una storia

Purtroppo alcune storie non hanno un lieto fine. Stiamo parlando di Jessica Antonini e Davide Lorusso. Quest’ultimo ha deciso di abbandonare il silenzio per difendere la sua persona dalle accuse che l’ex tronista sta facendo. Secondo il suo parere l’ex corteggiatore non sa bene cosa realmente gli piace nella sfera intima. Poi ha fatto altre insinuazioni che sicuramente non finiranno nel dimenticatoio. E’ inevitabile che persisterà ancora il botta e risposta.

Leggi anche -> Teresa Langella, viso stravolto: l’ex tronista di Uomini e Donne è apparsa cosi