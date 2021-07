Striscia la notizia, cambiano le veline e anche i conduttori. Ecco maggiori dettagli

Uno dei programmi più amati dai telespettatori in Italia è sicuramente Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. In questi mesi, però, si sta lasciando ampio spazio a Paperissima sprint condotto dal Gabibbo, Vittorio Brumotti e le due ex veline Mikaela e Shaila. Nonostante sia in ferie, la produzione sta lavorando per proporre nuovi volti anche alla conduzione. Scopriamo tutte le novità della prossima edizione.

Striscia la notizia, nuovi conduttori

Striscia la notizia ritornerà a metà di settembre 2021 su canale 5 sostituendo la messa in onda di Paperissima sprint che tanto sta divertendo il pubblico italiano. Quello che è già dato sapere riguarda l’avvento delle nuove veline Talisa e Giulia, due ex ballerine di Amici di Maria de Filippi. Non sono passate inosservate per il loro fascino nella scuola più famosa della televisione, ragion per cui molti hanno approvato questa scelta. Inoltre sembrerebbe che Antonio Ricci stia puntando a un vero e proprio exploit anche per quanto riguarda la conduzione. Sebbene siamo abituati a volti noti ed amati come quelli di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Michelle Hunziker e Gerry Scotti (senza dimenticare Francesca Manzini, Ficarra e Picone), per la prossima edizione si starebbe pensando a due nomi inediti e fortissimi. Si tratta di due personaggi amatissimi dagli italiani: uno ha origini partenopee e fa impazzire i fan per la spiccata simpatia mentre l’altra è una donna che vanta di un curriculum d’eccezione. Ecco svelati i nomi.

Un attore napoletano e un’artista a tutto tondo

Le nuove voci di corridoio parlerebbero di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Nonostante i due siano impegnati sui set cinematografici per la produzione di nuovi film, potrebbero essere davvero le due armi vincenti del programma di Antonio Ricci. Entrambi amatissimi dal pubblico, la sinergia napoletana e spagnola potrebbe davvero creare un mix perfetto qualora le voci dovessero essere confermate. C’è da dire che Vanessa è stata impegnata anche nella seconda edizione di Celebrity hunted trasmessa su Amazon dove si è fatta apprezzare non solo per le grandi abilità di conduttrice, ma anche per la sua indole ironica. Se loro dovessero essere i nuovi conduttori del programma, lo share sicuramente farà faville.

Curiosità sulle nuove veline

Talisa Ravagnani ha partecipato all’edizione di Amici dell’anno scorso. Ha avuto una relazione con il compagno di banco Javier Rojas davanti alle telecamere, ma una volta spente hanno preso strade diverse. Giulia Pelagatti, invece, ha partecipato ad Amici 16 accanto al cantante Riccardo Marcuzzo, noto come Ricky, con il quale ha dichiarato di aver avuto una storia d’amore. Molti avevano dato per scontato che Martina Miliddi o Rosa Di Grazia sarebbero state chiamate per il ruolo della velina mora, ma non è andata così.

