Ginevra Pisani outfit pazzesco: come si è mostrata la prof de L’Eredità

Attratta dal mondo dello spettacolo da quando è piccola Ginevra Pisani è stata scelta da Flavio Insinna e la produzione Rai per affiancare il conduttore durante la prima re-edizione de Il Pranzo è Servito in onda proprio in questo periodo estivo. La Pisani ha debuttato in tv grazie a Uomini e Donne dove ha assunto il ruolo di corteggiatrice facendosi notare anche dal tronista di turno che in quel periodo era Claudio D’Angelo che alla fine del suo percorso la scelse come fidanzata.

Ginevra Pisani, total red per l’outfit a Il Pranzo è servito

Nell’ultima stagione televisiva Ginevra Pisani ha conquistato il ruolo della professoressa dell’Eredità dimostrandosi una ragazza talentuosa ma anche competente, il pubblico l’ha apprezzata anche per questo ha meritato un posto speciale a Il Pranzo è servito condotto egregiamente e con quel pizzico di sapore vintage da Insinna che fa di tutto per metterla a suo agio. Ragazza molto bella l’ex corteggiatrice ha lavorato anche come modella e oggi di diletta sul suo profilo Instagram, per altro molto seguito, a condividere outfit originali, alla moda dove appare in tutto il suo glam.

Felice e entusiasta del suo nuovo lavoro a Il Pranzo è servito Ginevra nei giorni scorsi ha condiviso una storia dove appare con un look easy molto bello: mini abito in georgette, stampa micro fiorellino su una tinta unita rossa indossato dalla Pisani con classe. La storia ha ottenuto moltissimi like ma soprattutto Ginevra ha chiesto ai fans se il look scelto fosse di loro gradimento: sorride all’autoscatto che è immancabile anche per la giovane co- conduttrice certa d’aver intrapreso la strada giusta per il successo.

Ginevra Pisani: “Sono commossa, ho bisogno del vostro sostegno”

Quando su Instagram ha annunciato la sua partecipazione a Il Pranzo è servito Ginevra Pisani non ha trattenuto la commozione, fiera del percorso professionale che ha intrapreso e che l’ha portata fino a qua. L’ex corteggiatrice non nega la sua emozione ma soprattutto d’aver bisogno dei suoi fans che l’hanno sempre sostenuta e incoraggiata a fare le scelte giuste. Nel post che rivela la sua nuova avventura in Rai Ginevra appare sola nello studio pronta ad abbracciare con tutta se stessa questa nuova esperienza che arricchirà in positivo la sua esperienza televisiva:

“Finalmente posso dirvelo:dal 28 giugno torno su Rai 1 con Il pranzo è servito. È un programma che ha fatto la storia della TV ed io sono onorata di poter accompagnare @flavioinsinna_ in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta. Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai.” ha dichiarato Ginevra su Instagram ricevendo una serie di commenti positivi ma soprattutto gli auguri per fare sempre meglio.”