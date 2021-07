Era la velina di Striscia La Notizia 2012, eccola oggi dopo il periodo buio della malattia: com’è e cosa fa

Il racconto molto toccante della ex velina di Striscia La Notizia, Giulia Calcaterra commuove il pubblico: la showgirl e ginnasta spiega perché, negli anni, il suo corpo è cambiato.

La bellissima ex velina di Striscia La Notizia, nell’edizione del 2012, ha finalmente superato un periodo molto difficile della sua vita che le ha portato delle ripercussioni anche fisiche, cambiandola nella sua forma fisica.

A parlare di questo momento buio, è stata direttamente Giulia Calcaterra, affidando le sue confidenze al settimanale Diva e Donna. Il pubblico da casa ha imparato a conoscere la showgirl e ginnasta, 25 enne lombarda durante la sua esperienza nel tg satirico di canale 5, anche se l’anno precedente, nel 2011, la Calcaterra aveva esordito nel piccolo schermo partecipando al concorso di bellezza di Miss Italia.

La showgirl ha anche preso parte a Italia’s Got Talent come ginnasta e nel 2017 è stata una concorrente de L’Isola dei Famosi, dove è stata eliminata nel corso della sesta puntata. A livello sentimentale, Giulia Calcaterra è stata legata per diverso tempo a Nick Pescetto, una storia fatta di alti e bassi e giunta al capolinea.

Giulia Calcaterra, ex velina, racconta la sua malattia

Un racconto commovente e molto delicato, quello fatto dalla ex velina Giulia che ha deciso di condividere con il pubblico una triste pagina della sua vita, legata alla malattia della depressione.

La Calcaterra ha spiegato come, subito dopo la sua esperienza vissuta a Striscia La Notizia e il grande successo riscosso, è seguito questo periodo buio che ha superato grazie ad un lungo viaggio, durato otto mesi, tra Austria e Thailandia. Un periodo di depressione e di tristezza, nonostante avesse successo e doveva trasmettere gioia e serenità mentre lei, così come ha raccontato Giulia, piangeva tutti i giorni.

Il successo, però, porta con se anche il rovescio della medaglia perché Giulia Calcaterra è stata oggetto di pesanti critiche del web, una sorta di ‘bullismo mediatico’, così come lo ha definito, e difficile da affrontare per lei che, a soli 21 anni, veniva da un paesino di provincia.

Giulia Calcaterra e il suo cambiamento fisico

La ex velina, quindi, ha deciso di farsi seguire da uno psicologo per guarire dalla sua malattia che le ha portato anche delle ripercussioni fisiche, trasformandola nel corpo.

Così, sempre nell’intervista, Giulia Calcaterra ha anche raccontato di essere ingrassata ben 13 chili, segno del disagio emotivo che stava vivendo. Ecco che la ex velina ha così deciso di prendersi una lunga pausa – viaggio, per riflettere su se stessa e ritrovare quell’energia nascosta dentro di lei.

Il peso del successo, piombatole di colpo e senza preavviso, era diventato quasi ingestibile portando questo periodo molto difficile. Nel periodo in cui è stata lontana dalla televisione, Giulia Calcaterra ha avuto molto più tempo da dedicare al fitness e ritornare nella sua forma fisica ideale.

LEGGI ANCHE : Avete mai visto la moglie di Valerio Staffelli? Ex valletta della tv [FOTO]

LEGGI ANCHE : Maddalena Corvaglia, prima e dopo: com’era com’è l’ex velina di Striscia la Notizia

Tutto è bene, quel che finisce bene e Giulia Calcaterra effettivamente può dire di aver superato la malattia della depressione, di aver riacquistato la sua forma fisica e di aver voltato pagina.