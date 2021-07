Chiara Ferragni sbarca a Cannes, come si è presentata: vestito da sogno e capelli da venere

Martedì 6 luglio ha preso il via il Festival di Cannes, una delle più importanti manifestazioni cinematografiche al mondo, che tra gli altri ha visto sfilare sul red carpet anche Chiara Ferragni. Ecco l’outfit indossato dalla nota influencer.

Organizzato per la prima volta nel 1946, il Festival di Cannes è stato fondato dall’ex ministro francese della pubblica istruzione e delle belle arti, Jean Zay, in risposta alle ingerenze mostrate dal regime fascista e da quello nazista nella selezione dei film per la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Festival di Cannes 2021

Il Festival di Cannes è un evento molto importante per il mondo del cinema e si tratta di una vetrina di rilievo per alcune delle pellicole presentate durante la manifestazione. Inoltre ogni edizione vede la presenza di personalità di spicco del mondo del cinema, della cultura e della comunicazione. Per il 2021 a presiedere la giuria, che ha l’obiettivo di assegnare i premi ai vincitori, è Spike Lee, noto regista statunitense da sempre impegnato da un punto di vista sociale e politico.

Chiara Ferragni sul red carpet del Festival di Cannes

Tra i nomi di rilievo invitati a prendere parte alla manifestazione anche Chiara Ferragni, che ha condiviso quest’esperienza con i suoi follower pubblicando uno scatto dell’outfit indossato. In particolare la nota imprenditrice ha sfilato sul red carpet durante la terza serata, in occasione della prima del film La ragazza di Stillwater diretto da Tom McCarth. L’influencer ha indossato un abito verde lime creato per lei da Giambattista Valli storico stilista romano che in passato ha lavorato con star internazionali come Ariana Grande, Naomi Campbell e moltissimi altri nomi di rilievo.

La reazione dei fan su Instagram

L’outfit indossato da Chiara Ferragni per la manifestazione è stato molto apprezzato dai suoi follower, a dimostrarlo i numeri raggiunti dallo scatto pubblicato su Instagram che in meno di un giorno ha superato i 500 mila like. Inoltre nei commenti i fan dell’influencer non hanno potuto fare a meno di mostrare affetto nei suoi confronti e complimentarsi per l’eleganza.