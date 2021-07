Gigi D’Alessio sotto attacco: “Nessun valore umano e artistico”. Volano parole forti

Dure parole contro Gigi D’Alessio da parte di Gianni Nazzaro, cantante a attore napoletano che ha riservato al collega – e a molti altri esponenti della musica italiana – parole al veleno.

Originario di Napoli, Gianni Nazzaro ha conosciuto un periodo di grande successo negli anni Settanta presentando una serie di brani sul palco del Festival di Sanremo e vincendo il Festival di Napoli con la canzone “Me chiamme ammore”. Da tempo assente dal piccolo schermo e dai grandi palcoscenici della musica italiana, l’artista ha riservato parole al vetriolo nei confronti di Gigi D’Alessio e di molti altri colleghi, tra cui Massimo Ranieri.

A loro ha dedicato parole di fuoco parlando di artisti che, a suo dire, non lo avrebbero in alcun modo aiutato nei momenti di difficoltà. Attraverso il settimanale Nuovo, quindi, Gianni Nazzaro ha lanciato frecciatine al vetriolo anche contro Pupo, Renato Zero, Loredana Bertè e Gianni Morandi, reo di non averlo invitato in nessuno dei suoi show.

Gigi D’Alessio, il duro attacco

Ma è soprattutto contro Gigi D’Alessio che Gianni Nazzaro ha voluto spendere parole velenosissime, rivendicando l’idea che il collega possa essere considerato il suo degno erede.

“Questa presunta eredità è la peggiore offesa che mi possa fare perché non riconosco in D’Alessio valori artistici o umani”, ha sentenziato Nazzaro.

Il cantante, quindi, riportando l’episodio di un incontro con D’Alessio, ha sottolineato quanto quest’ultimo sia stato indelicato nei suoi confronti.

“Quando gli fui presentato esclamò: ‘Gianni Nazzaro? Ei fu…’ – ha spiegato ancora – . Misera battuta di una persona dalla quale mi distacco con orgoglio”.

Gianni Nazzaro al vetriolo: i colleghi presi di mira

E se nei confronti di Gigi D’Alessio le dichiarazioni non sono state benevole, anche nei riguardi di altri colleghi Nazzaro ha deciso di non essere diplomatico.

Furioso con Renato Zero – che ha descritto come una maschera senza allegria – Loredana Bertè – che ha definito una strega – e Pupo – che ha criticato per aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip – il cantante napoletano ha avuto da ridire anche su Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

“Morandi non mi ha mai invitato in un suo show in televisione – ha commentato – . E Massimo Ranieri è stato altrettanto indifferente. Eppure qualcosa mi deve visto la canzone Perdere l’amore”.

Con Ranieri, infatti, Gianni Nazzaro avviò una polemica dopo l’esclusione dal Festival di Sanremo del 1987 con “Perdere l’amore”.

La stessa canzone fu presentata l’anno successivo da Ranieri e venne accettata: una scelta che, ancora oggi, Nazzaro non ha affatto gradito.