Grande Fratello Vip, spuntano i concorrenti della sesta edizione: i nomi bomba dei nuovi vipponi

Il Grande Fratello Vip tornerà per la prossima stagione televisiva su Mediaset e per la sesta edizione pare che Alfonso Signorini abbia già confermato i nomi di alcuni concorrenti.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata la più lunga della storia: il reality ha tenuto compagnia ai telespettatori da casa per quasi sei mesi e, per la prossima stagione televisiva, non si esclude la possibilità che lo show possa allungarsi nuovamente. In attesa di rivedere Alfonso Signorini all’opera con i “vipponi”, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui concorrenti di questa stagione numero sei.

Se nei giorni scorsi si parlava insistentemente di un ritorno di Pamela Prati nella casa del Gf Vip, nelle ultime ore Davide Maggio e Dagospia si sono affrettati per smentire categoricamente il rientro della showgirl nel reality show. Signorini, tuttavia, pare stia lavorando alla partecipazione di altri volti noti dello spettacolo tra cui Katia Ricciarelli e molti altri nomi “caldi” del gossip e dell’attualità.

Gf Vip, i concorrenti della sesta edizione

Nel corso di una diretta Instagram, Davide Maggio ha parlato dei concorrenti che avrebbero siglato la trattativa con Alfonso Signorini.

Tra i primi quasi confermati ci sarebbe Katia Ricciarelli, primo nome super vip a varcare la soglia della porta rossa del Gf Vip.

Insieme a lei, dovrebbero entrare nella casa anche Francesca Cipriani e Giovanni Ciacci che, solo qualche settimana fa su Tv8 aveva annunciato il suo addio momentaneo al piccolo schermo.

Alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, inoltre, dovrebbero partecipare anche Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan ed il nuotatore Manuel Bortuzzo.

In ultimo, secondo quanto anticipato dal settimanale Oggi, Alfonso Signorini avrebbe contattato anche Gianmaria Antinolfi – ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello – per la sesta edizione del reality show.

GF Vip, chi non ci sarà

L’estate di Alfonso Signorini proseguirà tra vacanze e contatti con i vip che il conduttore vorrebbe avere per la sua terza edizione del Gf Vip.

Se nei giorni scorsi sembrava essere assodata la presenza di Pamela Prati, pare proprio che la showgirl si sia categoricamente rifiutata di partecipare al reality show.

Dopo il caso Caltagirone e le numerose ospitate televisive, infatti, ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo chiedendo di non tornare più sull’argomento che alcuni anni fa l’ha resa protagonista del gossip.

Restano in dubbio, inoltre, le presenze della ex tronista Sophie Codegoni e dell’ex di Tommaso Zorzi, Manuel Zardetto, nella casa del Grande Fratello Vip.