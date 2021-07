Il Paradiso delle Signore, puntate fino al 16 luglio: ecco cosa succede ad Anna

Fino al prossimo 16 luglio 2021 andranno in onda le repliche de Il Paradiso delle Signore. In queste puntate Anna sarà una delle protagoniste in assoluto della soap.

E’ arrivata la bella stagione e anche per il palinsesto Rai è giunto il momento di mettere in stand by i programmi e dedicarsi ad un meritato riposo. Peccato, però, che la soap opera de Il Paradiso delle Signore non andrà in vacanza, o meglio lo farà ma solo a metà.

La Rai ha deciso di non lasciare soli i propri telespettatori che, seppur tra belle giornate e caldo, trascorreranno più tempo all’aria aperta, sono molto affezionati alla loro serie del cuore. Così, mentre tutto lo staff de Il Paradiso delle Signore è in stop per ricaricare le energie per la stagione autunnale, nella programmazione televisiva dal prossimo 12 luglio, fino a venerdì 19, le puntate de Il Paradiso delle Signore andrà in onda con le puntate di replica.

Questo permetterà, quindi, agli appassionati di continuare a vedere la loro soap del cuore e rinfrescare la memoria con le vecchie puntate oppure a chi se l’era perse, di poter riprendere il filo.

Il Paradiso delle Signore: le prossime puntate

Nella prossima settimana, dalla soap opera de Il Paradiso delle Signore andranno in onda le puntate di replica che avranno come protagonista soprattutto la piccola Anna.

Marta e Vittorio si prenderanno amorevolmente cura della neonata che è stata abbandonata davanti all’ ingresso del Grande Magazzino di Milano, perché in attesa del ritrovamento della madre, don Saverio affiderà temporaneamente la piccola Anna ai coniugi Conti.

Nelle puntate della quarta stagione, però, si vivranno momenti concitati e molto preoccupanti, soprattutto da parte di Marta per via dello stato di salute della piccola Anna che starà molto male, tenendo in apprensione i due coniugi che l’hanno in affido.

Marta, intanto, si è legata molto alla piccola neonata, esprimendo la sua volontà di adottarla ma teme che, da un momento all’altro, i genitori naturali possano venire a cercarla e farle vivere il trauma del distacco. Che ne sarà della piccola Anna?

La scoperta scioccante di Umberto

Nell’atelier, intanto, è arrivata una giovane sarta siciliana che Agnese ha consigliato a Gabriella di assumere per confezionare l’abito da sposa di Ludovica.

Il commendatore Guarnieri farà una brutta scoperta che riguarda Adelaide: la contessa di Sant’Erasmo ha trasferito tutti i suoi beni sul conto di Achille Ravasi. Nonostante ciò, Umberto cercherà di capire, in tutti i modi, cosa è potuto succedere e perchè sia avvenuta la strana scomparsa di Adelaide.

Non ricevendo ancora nessuna notizia su Adelaide, Umberto e Riccardo faranno delle ricerche su Achille Ravasi ma alla fine ci sarà una scoperta davvero scioccante. Umberto è venuto a conoscenza che l’uomo è sposato con una donna americana.