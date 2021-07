Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che fine hanno fatto? Eccoli dopo il Grande Fratello Vip, cosa fanno

Sempre più innamorati: sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che stanno realizzando i progetti di una vita insieme dopo l’amore sbocciato sotto l’occhio delle telecamere al Grande Fratello Vip.

Il programma condotto da Alfonso Signorini ha visto nascere diverse coppie: al Grande Fratello Vip si sono innamorati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha aperto il suo cuore all’ex moglie di Francesco Sarcina proprio nella casa più spiata d’Italia e in pochi avrebbero scommesso sulla durata di questo rapporto.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: innamorati come il primo giorno

Dopo oltre un anno dal primo bacio, però, i due fidanzati si mostrano sui social sempre più coinvolti e innamorati. Con i fan, che sono davvero tantissimi, amano condividere i momenti più belli della loro vita insieme: viaggiano e si divertono molto, hanno creato un legame davvero solido e sembrano guardarsi con gli occhi luminosi della prima volta che i loro sguardi si sono incrociati, anche a distanza di tempo. Si può dire che per Paolo e Clizia sia in atto un’eterna luna di miele.

LEGGI ANCHE –>Clizia Incorvaia, l’allenamento è bollente: l’outifit bomba dell’ex gieffina

Si sono conosciuti oltre la porta rossa di Cinecittà, come coinquilini, ma una volta terminato il reality non hanno potuto incontrarsi subito: il Covid ha tenuto lontani i due piccioncini per diverso tempo. Poi, dopo il primo lockdown, vissuto a distanza attraverso messaggi e videochiamate, si sono rincontrati in Sicilia, terra d’origine di Clizia e da quel momento non si sono più lasciati. Passione, intimità e dolcezza sono le caratteristiche che contraddistinguono un rapporto sempre più importante: la Incorvaia ha deciso di andare a vivere con Ciavarro e gli ha presentato anche la figlia Nina, nata dal suo precedente matrimonio.

Vacanze d’amore in Sicilia per Clizia e Paolo

Anche quest’estate i due hanno deciso di trascorrere parte delle loro vacanze in Sicilia, per qualche giorno di sole, mare e relax. Clizia lavora con i social come influencer e ci tiene a tenere il suo pubblico costantemente aggiornato sugli spostamenti della coppia e sui momenti di relax, come le ricche colazioni, la cena sulla spiaggi e anche le lezioni di tennis che sta seguendo Paolo, con annesse prese in giro da parte della sua fidanzata.

LEGGI ANCHE –>Mamma e figlia: Clizia pubblica una foto con Eleonora Giorgi: i fan notano il dettaglio

Le loro storie sono ricche di baci, coccole ed effusioni: l’amore è palpabile in ogni piccolo e grande gesto e i follower ne sono entusiasti. Di recente, poi, Clizia e Paolo hanno dichiarato di essere intenzionati ad allargare la famiglia: la bella influencer siciliana sarebbe pronta a diventare nuovamente mamma, mentre Ciavarro non vedrebbe l’ora di diventare padre per la prima volta. Ma c’è di più: secondo alcune segnalazioni raccolte da Deianira Marzano Clizia sarebbe già in dolce attesa. Da parte dei diretti interessati non sono arrivate né smentite né conferme rispetto alla notizia che i fan non vedono l’ora diventi realtà.