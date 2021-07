Era Fedro del Grande Fratello, oggi a 51 anni è irriconoscibile

Uno dei personaggi più amati del Grande Fratello è Fedro Francioni della terza edizione condotta da Barbara D’Urso. Durante il suo percorso televisivo il concorrente fu costretto a lasciare il programma in seguito alla morte di un suo caro. Sono passati molti anni da quella sua esperienza televisiva. Scopriamo adesso com’è diventato il caro concorrente.

L’esperienza del Grande Fratello di Fedro

Fedro della terza edizione del Grande Fratello oggi ha 51. Dalla sua partecipazione al reality più amato della televisione italiana sono passati circa 17 anni. In quell’occasione il reality, condotto per la prima volta da Barbara D’Urso, ha avuto come concorrente Romana Floriana. In finalissima arrivarono la bellissima Victoria, ex fidanzata americana di Pasquale Laricchia e l’attore amatissimo Luca Argentero. Proprio con quest’ultimo, Fedro strinse un bel rapporto di amicizia, anche con la fidanzata di allora di Luca conosciuta all’interno della casa. Si tratta di Marianella, ragazza proveniente da Cecina, un comune della Toscana. In quella edizione Fedro era noto anche per la sua grande pigrizia e per il suo essere considerato un mix tra essere umano e divano.

Un personaggio di spicco della casa

Fedro, nome di chiare origini latine e romane, è stato uno dei concorrenti più irriverenti non solo della terza edizione del Grande Fratello, ma di tutte le edizioni del reality più longevo della televisione italiana. Non si è mai nascosto dietro a un dito e ha sempre avuto la faccia tosta di dire ciò che pensava anche al suo peggior nemico all’interno della casa. I rapporti proprio con Pasquale e Victoria non erano dei migliori mentre strinse una bella amicizia con la concorrente pugliese Angela Sozio. Quest’ultima, addirittura sembrava provare un’attrazione nei confronti del concorrente romano. I due, però, una volta terminata la trasmissione sembrerebbero proprio aver perso del tutto i contatti umani mentre con gli altri concorrenti Fedro ha sempre confermato di sentirli, ma non sempre.

Ecco cosa sta facendo oggi

Fedro della terza edizione del Grande Fratello è ricordato per la sua irriverenza, ma anche spesso e volentieri perché rimproverato per alcuni comportamenti un po’ troppo fuori dagli schemi e sopra le righe per la conduttrice di allora Barbara D’Urso. Fu proprio in quell’anno quando Carmelita sì ritrovò per la prima volta alla conduzione di un reality show. Quella sua prima esperienza le ha portato grande fortuna all’interno del piccolo schermo e ancora oggi era mattatrice assoluta di molte trasmissioni di canale 5. Ritornando a Fedro, oggi sono passati tantissimi anni dalla sua partecipazione al reality. Ora conduce una vita molto tranquilla e senza dover per forza partecipare a programmi televisivi. Non è molto social e allo stesso tempo non è presente nel piccolo schermo, ma preferisce condurre una vita più normale e meno architettata.

