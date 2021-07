“Sono stato tradito” Gigi D’Alessio gela i fan: l’amara confessione

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati del mondo della musica italiana. Di recente è al centro del gossip per la sua nuova fiamma. Tempo fa nello studio di Da noi…a ruota libera ha colto alla sprovvista i fan con una dichiarazione. Ecco cosa ha detto.

Gigi D’Alessio parla a ruota libera della sua precedente relazione

Gigi D’Alessio è un cantante con un curriculum degno di tutto rispetto. Oltre a cimentarsi nel canto, ha anche provato a condurre programmi televisivi che hanno riscosso un grande successo. Il merito non è solo della sua professionalità, ma anche della sua brillante personalità, in quanto regala sempre sorrisi a coloro che lo seguono fin dai suoi primi esordi. Di recente i fan hanno esultato per lui dal momento che ha riacquistato il sorriso accanto a un’altra persona. Si tratta della giovanissima Denise Esposito, una bionda pazzesca che ha conosciuto l’anno scorso durante un suo concerto a Capri ed allora sono inseparabili. Tuttavia ha spiazzato gli italiani con una dichiarazione inerente alla sua precedente relazione sentimentale con Anna Tatangelo. Ecco le sue parole.

Le dichiarazioni inaspettate

Nonostante Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si siano separati, sono sempre rimasti in buoni rapporti per amore del piccolo Andrea. Tempo fa il cantante è stato invitato Da noi…a ruota libera e ha iniziato a parlare del suo rapporto con l’ex moglie: “Mi ritengo una persona molto generosa e uno che dà tutto se stesso agli altri. Proprio per questo sono stato tradito”. Non è andato oltre nel dare spiegazioni su ciò che ha detto, ragion per cui ha lasciato intendere un qualcosa di cui non si sa tuttora la conferma. A prescindere da tutto ha definitivamente voltato pagina accanto ad una ragazza ancor più giovane della Tatangelo. Secondo fonti attendibili pare che stiano facendo sul serio, anche perché stanno vivendo sotto lo stesso tetto nel capoluogo campano e lei ha già conosciuto la famiglia di lui.

Leggi anche -> Gigi D’Alessio retroscena sulla storia d’amore con la giovane Denise: “Lui finalmente”

“Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi”

Tempo fa un’amica di Denise ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi e ha parlato della relazione dei due: “Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida. Denise e Gigi si amano, stanno bene, sono una coppia ben assestata. Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, e per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un amore in una situazione così in vista”. Dopo Anna, dunque, il cuore di Gigi D’Alessio è tornato a battere.

Leggi anche -> Anna Tatangelo, pronta per un nuovo amore. Un importante corteggiatore per la cantante