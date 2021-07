Vite al limite, ricordate Steven? Pesava 350 kg, eccolo oggi: non sembra lui

Vite al limite è il programma che sta riscuotendo da anni un enorme successo su Real Time. I protagonisti sono coloro che vogliono perdere peso per riprendere in mano la propria vita e tra questi c’è stato il giovane Steven Assanti. Ecco com’è diventato oggi dopo un lungo e faticoso percorso di miglioramento.

Vite al limite, ricordate Steven?

Vite al limite è un reality show statunitense trasmesso in Italia su Real Time. Ogni episodio ha come protagonista una persona obesa il cui peso si aggira intorno ai 350 al kg. Queste persone cercano di ridurre il proprio peso per salvare la propria vita. Si rivolgono al dottor Younan Nowzaradan per tornare a compiere gesti quotidiani semplici, come per esempio alzarsi dal letto o andare a fare la spesa. Il programma televisivo ha avuto un enorme successo al punto tale da realizzare delle edizioni successive con qualche modifica. Nella prima stagione i pazienti sono stati filmati per un periodo di 7 anni. Poi a partire dalla seconda sono stati ripresi solo un anno e nell’ottava solo per sei mesi. Purtroppo alcuni protagonisti non sono riusciti ad avere la meglio contro l’obesità, ma altri hanno ripreso in mano la propria vita e tra questi c’è il giovane Steven Assanti. Ecco com’ è diventato oggi.

Steven oggi: non sembra lui

Quando si è presentato per la prima volta nello studio del dottor Nowzaradan, Steven pesava circa 370 kg. La sua situazione è molto grave, infatti gli è stato riferito che sarebbe nel giro di pochi anni. Anche il fratello pesava 270 kg, dunque il padre ha contattato la produzione del programma perché preoccupato per la salute gli entrambi figli. Per fortuna sono riusciti ad avere la meglio in questa battaglia e Steven attualmente è diventato irriconoscibile. Adesso pesa 90 kg e ha acquistato tanto fascino secondo le telespettatrici. Svolge le attività quotidiane con estrema semplicità, ma non ha perso la sua riservatezza e timidezza. Non ama parlare molto di sé, in quanto non è molto presente sui social. Si sa solo che è sposato con Stephanie Sanger e insieme vivono nel Rhode Island. La coppia compare molto felice sul web.

Tragica storia di Kelly

Purtroppo non tutti riescono a vincere questa battaglia. I telespettatori ricorderanno sicuramente di Kelly Mason morta durante le registrazioni. All’età di 41 anni ha perso la vita nonostante abbia scelto di dimagrire. Pesava 429 kg ed è arrivata a pesare 174 kg, però non è riuscita nel suo intento. E’ stato un duro colpo perché in fondo il pubblico si affeziona alle persone che vogliono uscire dal tunnel dell’obesità.

