Beautiful, anticipazioni americane: a galla una verità sconcertante

Grandi colpi di scena in arrivo a Beautiful: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate secondo quanto svelato dalle anticipazioni americane.

Le anticipazioni che arrivano dall’America ci mostrano cosa succederà nelle prossime puntate ai protagonisti di Beautiful, la seguitissima soap opera in onda da anni su Canale 5.

Per i telespettatori della celebre trasmissione tutto sta per cambiare e qualsiasi certezza sta per crollare: scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful: Hope corre in aiuto di Thomas, riuscirà a liberarlo?

Sarà Hope a trovare Thomas che è stato rinchiuso in una gabbia da Justin: la donna proverà a salvarlo in ogni modo. Le puntate che stanno andando attualmente in onda in America, infatti, sono concentrate proprio sul rapimento dei Forrester. La giovane Logan capirà che dietro alla vicenda si cela il fidato avvocato degli Spencer. Tutto quello che ha pensato si rivela essere vero.

La figlia di Brooke arriva nel seminterrato della Spencer Publications e ascolta di nascosto Thomas, mentre implora Justin di lasciarlo andare prima che la situazione si complichi ulteriormente. L’avvocato non si lascia intimorire: è convinto di riuscire a risolvere il problema. Nel frattempo anche Ridge riesce ad intuire che la scomparsa di suo figlio ha a che fare con Justin.

L’avvocato ha sottratto anche il cellulare al Forrester e questa circostanza genera una serie di sospetti. Inizialmente lo stilista affronta Wyatt, il quale è abbastanza perplesso sulla questione. I due discutono della stranezza della situazione. Ridge non riesce a fidarsi di Justin e così chiede a Wyatt di chiamarlo. In quel momento l’avvocato si trova con Thomas e continua a sfogare la sua rabbia repressa nei confronti di Bill. Proprio questo è il motivo per cui Justin ha deciso di rinchiudere il padre del piccolo Douglas.

La verità sulla morte di Vinny cambia tutto a Beautiful

Tutto è cominciato scoprendo che la morte di Vinny è un suicidio: il giovane Forrester si trova di fronte alla rivelazione di alcuni video ma commette l’errore di recarsi da Justin per mostrargli i filmati, sperando di poter salvare Liam dalla prigione. Thomas ha così scoperto che Justin non ha alcuna intenzione di far tornare in libertà Bill e suo figlio: il preciso scopo dell’avvocato era quello di impossessarsi della Spencer Publications e di vendicarsi delle umiliazioni subite dal suo capo.

Fortunatamente Justin viene chiamato da Wyatt e lascia il seminterrato: Hope così ne approfitta subito per cercare di farlo uscire dalla sua cella. Sarà in questo momento così intenso che Thomas riuscirà a raccontare alla Logan la verità sulla morte di Vinny. Una confessione assolutamente sconvolgente che lascia la donna senza parole. Riuscirà la figlia di Brooke a liberare il figlio di Ridge? A quanto rivelano le anticipazioni americane pare proprio di sì e sarà Thomas a dover raccontare la verità sulla morte di Vinny. La paura, però, non è finita: bisognerà fare attenzione alle future mosse dell’avvocato. Le anticipazioni rivelano che Justin potrebbe cercare un’alleanza con Ridge!