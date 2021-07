Beautiful, anticipazioni americane: arriva una pericolosa scoperta

Beautiful, una delle soap opera di maggiore successo del nostro paese, ancora oggi conquista milioni di telespettatori affamati di novità. A questo proposito ecco alcune anticipazioni direttamente dagli episodi americani.

Trasmessa per la prima volta in Italia nel 1990, in pochissimo tempo Beautiful è entrata nelle case dei telespettatori italiani diventando un presenza costante per più di 30 anni. Ad oggi si tratta della soap più seguita in Italia con una media di 2,8 milioni di telespettatori.

Anticipazioni americane

Secondo le anticipazioni degli episodi americani, a breve i telespettatori della penisola avranno modo di vedere il vero animo dell’avvocato Justin Barber, considerato un grande amico della famiglia Spencer. Infatti, sembra che gli affari del legale non siano poi così trasparenti e che tra i suoi obiettivi ci sia quello di impossessarsi dell’azienda di Bill, il quale, essendo stato arrestato, è totalmente ignaro di ciò che sta accadendo.

Il rapimento di Thomas

A scoprire le cattive intenzioni di Justin Barber sarà proprio Thomas che si recherà dall’avvocato per metterlo al corrente dei particolari scoperti riguardo la morte di Vinny e la possibilità di salvare Liam. Ma una volta giunto nell’ufficio dell’uomo, il giovane Forrester verrà a conoscenza del reale piano di Barber: impossessarsi della Spencer Pubblications. L’avvocato per far in modo che Thomas non faccia saltare tutto deciderà di rinchiuderlo in una gabbia in modo da poter portare a termine il proprio piano.

Ridge tradirà Thomas?

Ma nulla è perduto, infatti le anticipazioni americane rivelano che il giovane Forrester sarà salvato proprio da Hope, che lotterà duramente per riportare a casa sano e salvo Thomas. Tornato in libertà, l’uomo correrà in prigione da Bill rivelandogli le reali intenzioni del suo avvocato. Nonostante ciò sembra che Justin Barber non abbia intenzione di fermarsi e voglia portare a termine il proprio piano a tutti i costi, per questo motivo deciderà di chiedere aiuto a qualcuno di fidato che possa aiutarlo in questa losca impresa. Secondo quanto riportato, la persona prescelta dal legale sarà Ridge Forrester. L’uomo accetterà la proposta di Barber, rischiando di tradire il fratello Thomas?