Alessia Marcuzzi, il futuro dopo Mediaset: ecco dove la vedremo prossimamente

Da circa una settimana è arrivato l’inaspettato addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, annunciato dalla stessa conduttrice sul proprio profilo Instagram. Ma quale sarà adesso il suo futuro? Scopriamolo.

Alessia Marcuzzi ha lavorato a Mediaset per ben 25 anni, debuttando nel 1995 alla conduzione di Colpi di Fulmine per poi diventare uno dei volti più rappresentativi della rete televisiva oltre ad essere riconosciuta come una delle conduttrici più popolari del nostro paese.

L’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset

Purtroppo il duraturo rapporto tra Alessia e la rete fondata da Silvio Berlusconi è giunto al termine, almeno per il momento, come anticipato dalla conduttrice con un lungo post su Instagram e successivamente confermato dall’amministratore delegato dell’azienda Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti per la stagione 2021/2022. Le motivazioni alla base di questa scelta sembrano essere dovute al non aver trovato un accordo che convincesse entrambe le parti per l’anno a venire. Nonostante ciò la conduttrice non ha potuto fare a meno di ringraziare l’azienda con cui ha lavorato per più di 20 anni e che le ha permesso di crescere da un punto di vista professionale.

Il futuro di Alessia Marcuzzi

E adesso? Ancora non sono arrivate notizie certe riguardo il futuro di Alessia Marcuzzi, ma secondo quanto riportato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini a breve potrebbero arrivare delle grandi novità. Infatti stando alle indiscrezioni, la conduttrice potrebbe aver avviato le trattative per entrare a far parte della famiglia Discovery, arrivata in Italia nel 1997 e che oggi possiede 12 canali distribuiti tra digitale terrestre, Sky e TivùSat.

La proposta avanzata

Ancora non è stato svelato nulla riguardo la proposta avanzata dalla rete alla conduttrice, ma secondo quanto riportato si potrebbe trattare di un progetto completamente nuovo indubbiamente stimolante per la crescita personale e professionale della Marcuzzi. Per avere ulteriori dettagli al riguardo bisognerà attendere le prossime settimane.