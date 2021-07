Giulia Arena, lo spoiler dell’attrice de Il Paradiso delle Signore: “Ludovica e Marcello…”

Ex Miss Italia 2013 Giulia Arena è tra le protagoniste de Il Paradiso delle Signore, sul set della popolare soap made in Italy interpreta con successo Ludovica e il suo ruolo è molto amato dal pubblico. Bellissima ma anche talentuosa Giulia in questi anni ha saputo dimostrate d’essere una professionista la cui presenza sul set va al di là del suo aspetto fisico che non è il suo unico bigliettino da visita per emergere nel mondo dello spettacolo. Volto televisivo ma anche ambasciatrice della Fondazione AIRC che si occupa della lotto contro il cancro Giulia ha rivelato in una recente intervista alcune anticipazioni della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore.

Giulia Arena conferma: “Ludovica è felice con Marcello”

Giulia ha anticipato che per il momento si trova sul set della soap con nuovi copioni, conferma che Ludovica è finalmente tornata con Marcello ed è felice che l’avvio di stagione per il suo personaggio non parta con dramma ma viva un momento sereno. L’amore con Marcello è stato travagliato ma i telespettatori ci hanno sempre creduto: “Sono contenta, perché mi rendo conto che in questo amore impossibile ci credevano un po’ tutti gli spettatori che ora stanno subendo la pausa estiva. Quando incontravo le persone per strada, la domanda classica che mi sentivo fare è: ‘Ma allora con Marcello tutto bene? Continuate, continuate…”

Giulia Arena ha anche parlato del suo rapporto con i social, è molto seguita e non solo perchè è parte de Il Paradiso delle Signore, tuttavia nel suo comunicare sulle piattaforme web predilige un linguaggio semplice e diretto, la sincerità è alla base dei rapporti con in fans e di questo Giulia n’è convinta. L’attrice ha poi confermato che per la prossima stagione de Il Paradiso sono previsti grandi ritorni: “Sì, grandi ritorni da edizioni passate ma anche dalle edizioni serali. Alcuni per me sono stati una scoperta perché li conoscevo solo come spettatrice ma non li avevo mai incontrati sul set. Devo dire una bellissima scoperta.”

Il Paradiso delle Signore, Giulia Arena: “Grazie ad AIRC ho acquisito consapevolezza”

Oltre all’impegno sul set de Il Paradiso delle Signore Giulia è ambasciatrice da tempo dell’AIRC, un ruolo che occupa con orgoglio d’anni e che le ha fatto acquisire delle consapevolezze importanti: “Grazie ad AIRC ho acquisito consapevolezza e per questo ho pensato che avrei potuto parlare alle giovani donne che spesso sono meno attente ai messaggi di prevenzione. E così è stato in questi anni nel mio ruolo di ambasciatrice. “

L’attrice ha poi rivelato in quante campagne si è impegnata pur di fare una corretta informazione soprattutto sulla prevenzione: “Ho cercato di fare molte campagne online, perché è ormai un modo molto più diretto ed efficace di arrivare tutti, anche ai giovanissimi, cercando di far capire che la ricerca non è qualcosa di distante e aleatoria, ma anzi è molto concreta.”