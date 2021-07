E’ stata protagonista della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Giulia Molino, ricordata non solo per la sua voce ma anche per la sua cascata di capelli ricci e la bellezza. Com’è diventata oggi? Scopriamolo insieme.

La ex concorrente del famosissimo talent show di canale 5, Giulia Molino è ricordata dal pubblico del piccolo schermo per la sua deliziosa voce e il talento che le hanno permesso di raggiungere il podio della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Tutti la ricorderanno con la famosa divisa della scuola allievi, il felpone indossato da tutti i concorrenti e a renderla un po’ più ribelle nell’immagine, i ricci selvaggi e sbarazzini che incorniciavano il suo volto. Giulia Molino delle origine, è stata una giovane studentessa di canto impegnata a dimostrare il suo talento e le sue doti al pubblico e, quindi, poco interessata a valorizzare il suo look.

Solo dopo l’esperienza di Amici, dove si è classificata al terzo posto del talent, Giulia Molino ha iniziato a giocare molto sulla sua immagine e sui suoi outfit, utilizzando come canale di comunicazione la sua pagina di Instagram.

Giulia Molino, ex di Amici, com’è diventata

Per l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Giulia Molino, il suo profilo Instagram, molto seguito, è uno strumento per restare in continuo contatto con tutti i suoi follower e esprimere i propri sentimenti.

Recentemente, dopo la morte improvvisa del suo ex collega del talent, Michele Merlo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante, la stessa Giulia Molino ha deciso di esprimere la sua vicinanza al cantante. La Molino ha pubblicato la foto dello stesso tramonto, pubblicato da Michele come ultima foto e aggiungendo: “Non dovevi lasciarci così”.

Sui social, però, la ex allieva di Amici ha un seguito di circa 338 mila ed è con loro che condivide momenti particolari della sua vita privata e ama tantissimo giocare con la sua immagine, offrendo sempre delle versioni aggiornate di se. Siete curiosi di deve com’è diventata Giulia Molino, lontana dall’immagine al naturale della studentessa di Amici?

Giulia Molino, una bomba sensuale

La bellissima e talentuosa Giulia è sempre stata molto schietta e sincera anche nel racconto del suo passato, svelando anche di aver sofferto, per un certo periodo, di disturbi alimentari. Adesso, però, la ex di Amici ha un rapporto sereno con il suo corpo e non ha più timori nel mostrarlo.

Giulia Molino, quindi, ha pubblicato una fotografia sua in costume dove appare, nella posa e nelle curva, una vera e propria bomba di sensualità.

Prova costume superata a pieni voti per la Molino che, dopo la pubblicazione dello scatto, riceve una pioggia di commenti e approvazioni da parte dei suoi fan. In calce alla sua foto in bikini, si legge: “Sei una dea greca”, “Madonna mia come ti amo.”

Inoltre i suoi fan, oltre ad elogiare la sua bellezza, sono in trepida attesa per sapere quando Giulia Molino pubblicherà una hits di canzoni per l’estate.