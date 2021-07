Giulia Salemi è Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e da allora sono inseparabili. Tuttavia nelle ultime ore è stato pubblicato un video in cui compare Giulia in lacrime. Ha avuto questa reazione in seguito a un gesto compiuto dal fidanzato. Ecco cosa è successo.

Giulia Salemi in lacrime

Giulia Salemi è entrata in un secondo momento nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Non ha avuto un percorso facile, dato che si è avvicinata a Pierpaolo Pretelli quando tutti facevano il tifo per lui ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima non ha mai corrisposto l’ex velino di Striscia la notizia. Inoltre il distacco definitivo c’è stato quando ha deciso di abbandonare la casa per tornare dal figlio Nathan Falco. Giulia non è stata accettata all’inizio dalla famiglia di lui perché era a favore dell’ex moglie di Flavio Briatore. Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione, ma ad oggi in tanti si sono ricreduti. Pierpaolo ha sempre speso belle parole sulla ragazza, con la quale vede un futuro certo. Di recente sul web sta circolando un video dove la ragazza piange. Ecco il motivo di una simile reazione.

“Ancora qui…insieme”

“26 dicembre 2020 bacio sotto al vischio, 26 giugno 2021 ancora qui…insieme”, ecco cosa è stato riportato nella didascalia del video pubblicato da Pierpaolo. In pratica sono al ristorante e all’improvviso il cameriera porta a tavola un piatto con un dolcino e una candela con scintilla. Lei, bellissima come sempre, ha indossato un vestito rosa che si sposa perfettamente con il colore della sua carnagione. All’inizio ha fatto una faccia perplessa, così il ragazzo le ha ricordato del mesiversario. A quel punto non è riuscita a nascondere le lacrime per la gioia. “Tu Pier non lasci senza parole solo Giulia, ma anche noi. Sei unico”, “Penso che quando lui le darà un anello lei sarà in un fiume di lacrime”, “Sono una coppia stupenda” e tanti altri commenti ha ricevuto il video. Non sono mancate le critiche, infatti qualcuno li ha accusati di esibizionismo. La popolarità ha anche questo volto della medaglia, però loro sanno bene che bisogna ignorare ciò che non garba.

“Occhi e bocca grandi. Il resto…”

La settimana scorsa Giulia ha condiviso un video in cui ha osannato la bellezza scultorea del fidanzato. Ha puntato la fotocamera su occhi e bocca per poi lasciare intendere che ha altro dalle dimensioni enormi. Stavolta è stato lui ad avere uno sguardo perplesso, però alla fine hanno riso entrambi a crepapelle per la gaffe simpatica fatta. Sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo. Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser possono essere citati per sostenere questa tesi.

