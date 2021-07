Gianni Morandi, ricordate l’ex moglie Laura Efrikian? Eccola oggi e perché è finita

Gianni Morandi è uno dei cantanti più popolari del panorama musicale italiano, ma che fine ha fatto l’ex moglie dell’artista, Laura? Scopriamolo.

Il debutto di Gianni Morandi è avvenuto nel 1962 con il brano, Andavo a cento all’ora, che ha ottenuto un notevole successo diventando uno dei suoi innumerevoli pezzi senza tempo. Da allora il cantante non si è più fermato riuscendo a conquistare un successo dopo l’altro e guadagnandosi un posto tra i nomi della musica senza tempo.

Gianni Morandi e Anna

Gianni oltre ad essere ancora oggi un musicista sulla cresta dell’onda è anche molto attivo sui social network. In particolare su Instagram e Facebook dove ama condividere momenti di lavoro e momenti di vita privata. Negli ultimi anni sono diventate celebri le foto scattate dalla moglie Anna Dan, con cui l’artista si è sposato nel 2004. La coppia inoltre ha avuto un figlio, Pietro, nato nel 1997 e che oggi è riuscito a conquistare un proprio spazio nella scena rap italiana.

Chi è l’ex moglie di Gianni Morandi

Ma Gianni ha un matrimonio alle spalle, precedente a quello con la sua Anna. Si tratta delle nozze con Laura Efrikian, nota attrice con cui si è sposato nel 1966 e da cui ha avuto tre figli: Marianna nata nel 1969, Marco nato nel 1974 e Serena nata nel 1967 purtroppo scomparsa dopo poche ore dalla sua nascita. Ma che fine ha fatto Laura?

Cosa fa oggi Laura Efrikian?

L’attrice nata a Treviso, oggi ha 81 e si è parzialmente ritirata dal mondo dello spettacolo. Nonostante la fine della relazione con il cantante bolognese, Laura in una vecchia intervista ha dichiarato che i due hanno mantenuto un bel rapporto e che ancora oggi sono in contatto. Nel frattempo anche l’attrice ha avuto modo di rifarsi una vita sentimentale, avviando una relazione a distanza con un uomo che viveva in Kenya per dedicarsi alla beneficenza, mentre lei si trovava a Roma. Ancora oggi la donna vive nella capitale dove si dedica ai propri hobby, come il giardinaggio, la scrittura e i disegni.