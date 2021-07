Stefano De Martino, scoppia il gossip: “Lui l’ha corteggiata per mesi”

Un vero e proprio ‘dongiovanni’ a quanto pare è Stefano De Martino, amatissimo ed estimato ballerino, oltre che ex marito di Belen Rodriguez e, a quanto pare, il suo nome rimbalza di nuovo nell’occhio del gossip.

Il giovane Stefano De Martino ha tutte le doti giuste, al posto giusto: una propensione per la danza che, insieme al talento, lo ha reso, ad oggi, uno dei ballerini più noti ed apprezzati della televisione italiana. Per lui trampolino di lancio è stato il talent show di Maria De Filippi: in quell’occasione Stefano De Martino ha saputo enormemente destreggiarsi ed emergere.

Non solo bravura, però, ma anche bellezza perché Stefano De Martino è amatissimo anche per il suo corpo, un fisico statuario ed un viso da tratti molto apprezzati che lo hanno reso uno degli uomini più amati dalla schiera femminile. Ad attirare l’attenzione su di se, sono state anche le burrascose vicende sentimentali che, molto spesso, lo hanno visto al centro di situazioni e pettegolezzi: prima la sua relazione con la cantante Emma, poi il matrimonio con Belen Rodriguez e il loro tira e molla.

Questa volta Stefano De Martino torna al centro dell’interesse del pubblico per aver corteggiato, a quanto pare, una donna molto nota della televisione: di chi si tratta?

Stefano De Martino al centro del gossip

L’attenzione sulla vita privata dell’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino è sempre altissima. Questa volta l’affascinante ex marito di Belen Rodriguez è di nuovo al centro del ‘chiacchiericcio’ e i rumors parlano di un suo corteggiamento fitto e serrato verso una bellissima ex gieffina. Di chi si tratta?

De Martino, un vera icona sexy per le donne italiane, è al centro del gossip soprattutto perché, dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez, che a breve diventerà mamma, è ancora single, nonostante tanti ‘pettegolezzi’ sono girati sulla sua situazione sentimentale attuale.

Ultimo in ordine di tempo è un presunto flirt con una donna dello spettacolo, molto amata dal pubblico da casa, e davvero molto bella. A quanto pare sembra che Stefano De Martino, da buon ‘sciupa femmine’, l’abbia corteggiata per mesi e mesi.

Sembra, infatti, che i due siano stati pizzicati in compagnia insieme e questo avrebbe alimentato voci su un loro presunto flirt in corso. La probabile fortunata sarebbe la ex Madre Natura del programma ‘Ciao Darwin’ amatissima dal pubblico del Grande Fratello Vip che, qualche edizione fa, l’ha incoronata vincitrice, ovvero Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi

Nonostante un periodo di forte crisi per un tradimento del cantante messo in atto durante la sua relazione con la bellissima ex Madre Natura, Paola Di Benedetto, nella coppia sembrava essere tornato il sereno prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip.

Il reality era stato un ottimo banco di prova per testare i sentimenti di Paola Di Benedetto e del fidanzato Federico Rossi al punto che, dopo l’uscita vittoriosa da Cinecittà della donna, sembrava essere alla porte l’esperienza della convivenza.

Eppure non c’è stato il lieto fine, così come confermato dalla ex gieffina che ha rilasciato un’intervista a Whoopsee, la fanpage instagram, ammettendo che da qualche mese le cose tra lei e Federico Rossi non andavano più bene e i due hanno deciso, serenamente, di dividere le loro strade seppur, ad oggi, sono in ottimi rapporti.