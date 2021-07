L’ex coppia di marito e moglie lascia sperare e alimentare il gossip con la possibilità di un ritorno di fiamma e, questa volta, sul passato matrimonio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore arriva un colpo di scena.

La storia d’amore della bellissima Elisabetta Gregoraci e del manager più noto d’Italia, Flavio Briatore, ha sempre avuto le caratteristiche di una vera e propria favola da sogno. Lei, Elisabetta, era una giovanissima ragazza che da un piccolo paese della Calabria, Soverato, era andata oltre regione in cerca di fortuna mentre lui, Flavio, da anni era sulla cresca dell’onda dei successi imprenditoriali.

La vita di Briatore era molto diversa da quella della Gregoraci, fatta di lavoro con i vertici a livello internazionale, incontri d’affari e soprattutto tantissime e bellissime donne che gli gravitavano intorno. Tra loro, inoltre, la forte differenza d’età ma, nonostante tutte queste diversità, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si innamorarono, coronando il loro sentimento con un matrimonio da favola e dando vita al loro meraviglioso figlio, Nathan Falco.

La favola, però, non ha avuto un lieto fine perché la coppia, dopo anni di matrimonio, ha deciso di separarsi, pur mantenendo ottimi rapporto in nome della serenità del loro bambino e della famiglia che hanno creato. Nonostante tutto, però, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continuano ad essere al centro dell’attenzione del pubblico da casa e dei social.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ecco il colpo di scena

Sulla coppia passata formata dalla meravigliosa Elisabetta Gregoraci e da Flavio Briatore, i riflettori si sono riaccesi di nuovo, soprattutto quando la showgirl ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

In quell’occasione, la Gregoraci, oltre ad un’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, suo coinquilino di Cinecittà, ha ricevuto tantissime presunte e fake relazioni che le sono state affibbiate dall’esterno della Casa, ovviamente tutte smentite e fasulle.

La vera presenza forte, rimasta nella vita di Elisabetta Gregoraci, è quella del suo ex marito Flavio Briatore, al quale è legata dall’amore del loro figlio Nathan Falco. Questo legame evidente, nonostante la separazione, e il tempo che ancora oggi condividono insieme come se fossero una famiglia legata ancora dal vincolo del matrimonio, lascia sperare sempre i fan su un possibile ritorno di fiamma.

Questa volta ad alimentare ancora questa ipotesi dei fan, sono state le dichiarazioni inaspettate che Elisabetta Gregoraci ha rilasciato durante un’intervista al settimanale DiPiù, dov’è tornata a parlare del suo ex marito.

“Io e Flavio siamo ancora … “

Per chi volesse una piccola breccia di speranza per pensare ad un ritorno di fiamma, sarà soddisfatto da quanto dichiarato da Elisabetta Gregoraci sul suo ex marito Flavio.

La ex gieffina, impegnata in questo periodo nella conduzione di BattitoLive, ha confermato di provare un forte sentimento di affetto per il suo ex marito, così come lo stesso Flavio vuole molto bene a lei perché, nonostante tutto, “io e Flavio siamo ancora una famiglia”.

E allora torneranno insieme? Questo non è dato sapere, comunque Elisabetta Gregoraci parla dell’amore e spiega comunque che “Lo sto ancora cercando“, evidenziando come sia alla ricerca di uno di quegli amori che fa venire le farfalle nello stomaco.