Natalia Paragoni cambia look: cosa ha fatto ai capelli la fidanzata di Zelletta

Natalia Paragoni è nota per essere stata un’ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Adesso è una nota influencer e ha mostrato un nuovo look. Ecco cosa ha fatto alla sua bellissima chioma.

Il percorso a Uomini e Donne di Natalia

I telespettatori del programma di Maria De Filippi ricorderanno senza dubbio il primo ingresso fatto nello studio di Natalia. In realtà non era ancora seduto sul trono Andrea Zelletta, in quanto prima di lui è arrivato Ivan Gonzalez. Il tronista di origini spagnole ha ottenuto successo partecipando a un’edizione di Temptation Island Vip. Ha subito focalizzato la sua attenzione su Natalia, la quale ha dato del filo da torcere a Sonia Pattarini. Quando è giunto a Uomini e Donne Andrea, ha fatto di tutto per convincere Natalia a cambiare percorso sentimentale. A un passo dalla scelta, la ragazza ha deciso di concentrarsi su Andrea e ha fatto bene, dal momento che ancora oggi sono felicemente fidanzati. Il ragazzo ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ha mostrato di essere follemente innamorato della propria donna, nonostante sia stata messa in dubbio la sua fedeltà. Adesso compaiono felici e raggianti sui social. Di recente Natalia sta facendo parlare di sé per un cambio look davvero pazzesco. Ecco una delle tante foto che conferma ciò.

“Barbie. Ancora più bionda?”

Essendo un personaggio pubblico, Natalia tende a condividere tantissimi scatti sia artistici che della sua quotidianità con Andrea. I due non fanno altro che dichiararsi amore anche nelle innumerevoli interviste che rilasciano. Sono l’esempio che il vero amore può nascere anche sotto i riflettori di un contesto televisivo. Tutti sono concordi nel dire che Natalia sia dotata di un grande fascino, soprattutto perché estremamente naturale. “Barbie. Ancora più bionda?”, ecco cosa ha riportato nella didascalia di una foto che la mostra con il nuovo colore dei capelli. Ha sempre una chioma folta e ben curata, ma stavolta ha voluto schiarirsi i capelli. Il risultato è stato molto apprezzato dai follower che hanno lasciato like e tantissimi commenti positivi. Molti hanno ironizzato dicendo che Andrea è un uomo estremamente fortunato perché non è facile trovare una donna bella sia dentro che fuori.

“So che soffrirei da morire per la sua mancanza”

Non è ancora sicuro, ma sta circolando una voce inerente la partecipazione di Natalia alla prossima edizione del Gf Vip. Sembra quasi certa la presenza nella casa di Sophie Codegoni, però per quanto riguarda a Natalia è tutto avvolto nel mantello di mistero. Andrea non ha esitato a esternare un suo pensiero riguardo la faccenda: “Non so come reagirei perché stare all’esterno è molto diverso da vivere come protagonista di un reality. Non le vieterei mai nulla, ma so che soffrirei da morire per la sua mancanza”.

