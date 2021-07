Gerry Scotti, avete mai visto la compagna? Ecco chi è l’architetto Gabriella

Gerry Scotti è indubbiamente uno dei conduttori più popolari del panorama televisivo italiano, ma chi è la compagna dell’uomo? Scopriamolo.

Nonostante si tratti di uno dei volti televisivi più noti e apprezzati del nostro paese, si conosce ben poco della vita privata di Gerry Scotti e soprattutto sono poche le informazioni riguardo alla sua attuale compagna, Gabriella Perino.

Chi è l’ex moglie di Gerry Scotti

Gerry Scotti e Gabriella Perino sono sentimentalmente legati dal 2011 ma il conduttore ha un matrimonio alle spalle, durato più di 10 anni. Il presentatore del Milionario nel 1991 ha infatti sposato Patrizia Grosso, i due hanno però deciso di separarsi nel 2002 per divorziare definitivamente nel 2009. La coppia prima della separazione ha avuto un figlio, Edoardo, nato l’anno successivo alle nozze.

Chi è e cosa fa la compagna di Gerry Scotti

Dopo alcuni anni da single, Gerry nel 2011 è tronato ad essere sentimentalmente impegnato con Gabriella Perino, ma chi è e cosa fa? La donna è totalmente estranea al mondo dello spettacolo e alle luci dei riflettori. Nella vita svolge la professione di architetto e sembra essere molto riservata. Gerry e Gabriella si sono conosciuti prima del successo televisivo del conduttore per poi ritrovarsi anni dopo nella scuola dei rispettivi figli. Infatti anche la donna è stata sposata prima della relazione con il conduttore.

LEGGI ANCHE—>Silvia Toffanin e Gerry Scotti, notizia bomba sui conduttori: cambia tutto

Dove vive la coppia

Oggi, la coppia vive in un bellissimo appartamento a Milano in uno storico palazzo del capoluogo lombardo. Si tratta di un bellissimo loft situato al settimo piano e sembra che Gerry e Gabriella lo abbiano acquistato nel 2011. Ovviamente sono pochi i dettagli riguardo gli interni della casa, ma è possibile ammirare qualche scorcio dagli scatti pubblicati su Instagram dal conduttore. In particolare sembra che in tutto l’appartamento prevalga uno stile elegante caratterizzato da colori caldi e accoglienti.