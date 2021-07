Jessica Antonini capelli cortissimi e biondo platino: l’ex tronista di Uomini e Donne irriconoscibile

Jessica Antonini è stata un’ex tronista di Uomini e Donne e ha scelto in estremo anticipo il corteggiatore Davide Lorusso. Ultimamente è al centro dell’attenzione per le dichiarazioni che sta facendo sul conto del ragazzo che si sta difendendo con il solito garbo che l’ha contraddistinto nello studio. Tuttavia gli utenti social hanno notato uno scatto non recente in cui è del tutto diversa da oggi.

Una storia intensa, ma breve di Jessica

Jessica Antonini ha iniziato il suo percorso da tronista accanto a Sophie Codegoni, Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Tuttavia ha salutato inaspettatamente il pubblico in estremo anticipo perché è andata via mano nella mano con Davide Lorusso. Fin dal principio hanno voluto vivere la loro relazione lontano dal mondo dei social. Tuttavia l’ultimo scatto di coppia risale a marzo, ragion per cui molti hanno iniziato a porsi delle domande punto di recente è stata lei a vuotare il sacco, dicendo che non vede più un futuro con Davide. Ha addirittura insinuato in una Instagram story che probabilmente a lui piace ben altro e neanche lui lo sa ancora. Come se non bastasse ha detto che lui non l’ha mai trattata con i guanti e un giorno, una volta accompagnato alla stazione, non si è fatto più vivo. All’inizio il ragazzo ha deciso di puntare sul silenzio, però poi dopo ha deciso di fare uno strappo alla regola per difendere la sua persona. Una parte dei telespettatori sta dalla parte della tronista mentre altri sostengono Davide. Gli utenti social più curiosi sono andati a sbirciare nel profilo di Jessica e hanno notato una foto non recente, in cui Jessica ha un look del tutto diverso da quello attuale. Ecco la foto.

“Dire la verità è un atto rivoluzionario”

“In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario”, ecco le parole riportate nella didascalia della foto pubblicata il 19 dicembre 2018. Jessica ha uno sguardo magnetico che spesso tende a mettere in risalto con dei selfie. Anche le labbra carnose hanno sempre riscosso un enorme successo, in quanto è apprezzata perché è una delle poche donne che non ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. È una bellezza naturale, fuori dal comune e il merito è senza dubbio di madre natura. Ha un taglio corto con un colore biondo platino. Tutti sono concordi nel dire che qualsiasi tipo di look la rende sempre perfetta agli occhi della massa.

Jessica e Sophie, le regine del web

Se Jessica sto facendo i conti con i botta e risposta sul web, l’ex collega Sophie è al centro dell’attenzione per via di una presunta relazione con Fabrizio Corona. Non è ancora chiara la situazione, però la maggior parte degli italiani sostiene che è questione di tempo prima di ottenere la notizia ufficiale.

