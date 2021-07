Uomini e Donne, Jessica Antonini ancora contro Davide Lorusso: le parole di fuoco

Non si placano i rancori tra l’ex tronista Jessica Antonini e l’ex corteggiatore Davide Lorusso: lei è tornata a spendere parole di fuoco contro l’uomo che ha scelto come fidanzato negli studi di Uomini e Donne.

Tra Jessica Antonini e Davide Lorusso è stato amore a prima vista negli studi di Uomini e Donne: lei, approdata come tronista, ha subito notato il corteggiatore e, dopo poche settimane, hanno abbandonato insieme il dating show di Canale 5. La relazione sembrava procedere a gonfie vele, almeno fino a quando i fan non hanno iniziato a notare un certo distacco tra i due sui social.

Improvvisamente Davide è sparito dalla vita di Jessica e, alla fine, lei ha deciso di vuotare il sacco e raccontare a tutti quanto accaduto negli ultimi tempi. La Antonini, però, non è stata benevola nei confronti di Lorusso e, dopo aver sostenuto che lui sia gay – ma ancora inconsapevole – è tornata a sparare a zero contro il suo ex fidanzato. Le ultime parole della ex tronista di Uomini e Donne riportate dal settimanale Nuovo Tv.

Jessica Antonini attacca Davide

In una delle ultime interviste rilasciate al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Jessica Antonini non è riuscita a contenere il suo astio nei confronti dell’ex Davide.

Dopo aver rivelato di essere stata lasciata di punto in bianco, senza alcuna spiegazione, la ex tronista di Uomini e Donne ha svelato nuovi retroscena choc sulla sua relazione con Lorusso.

“Davide Lorusso è un poveretto che mi ha sottovalutata – ha sbottato lei – . Grandissimo attore, infatti studia per diventarlo”.

Secondo quanto riportato da Jessica, Davide avrebbe avuto comportamenti poco corretti nei suoi confronti durante la storia.

“Mandava foto poco carine ad altre persone, poi una sera è uscito con gli amici ed è sparito, non rispondeva più al telefono – ha spiegato ancora Jessica, che pare abbia ricevuto un messaggio anonimo dopo quella serata – . Mi ha detto che Davide non era pronto a stare con me e che sarebbe sparito dalla mia vita”.

Leggi anche–>Jessica Antonini, il dettaglio choc del suo passato: “C’era da aver paura…”

Leggi anche–>Jessica Antonini, l’ex tronista di Uomini e Donne, stravolge il suo look: ecco com’è

Jessica Antonini, le accuse contro Davide Lorusso

La Antonini, dunque, è tornata a ribadire il suo astio e disprezzo nei confronti di Davide Lorusso che, a suo dire, l’avrebbe lasciata senza alcuna spiegazione.

Un atteggiamento, quest’ultimo, che ha fatto soffrire Jessica ma anche suo figlio: “Davide, non solo è stato scorretto con me, ma anche con mio figlio che ci è rimasto molto male”.

“Non voglio aver alcun contatto con lui – aveva detto lei – . Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso”.

Per Jessica, inoltre, resta certo che Davide sia gay e che non abbia ancora il coraggio di fare outing: “Rimango del mio pensiero e ci tengo a dire che non ci sarebbe nulla di male”.