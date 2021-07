Beatrice Valli e Marco Fantini, avete mai visto dove vivono? La casa da sogno

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una coppia nata nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Non tutti conoscono la stupenda abitazione che accoglie entrambi con l’intera famiglia. Ecco le foto del loro nido d’amore.

Marco e Beatrice a Uomini e Donne

I telespettatori del programma ricorderanno sicuramente il percorso nello studio di Uomini e Donne di Marco Fantini. Si era presentato per la prima volta davanti alle telecamere per corteggiare la tronista Anna Munafò. Nonostante sia arrivato in un secondo momento nel programma, ha dato del filo da torcere agli altri corteggiatori. Alla fine è stato scelto Emanuele Trimarchi, così la redazione gli ha proposto il trono che ha subito accettato. In questo modo ha conosciuto tante ragazze, ma è stato colpito da Beatrice Valli. Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione, eppure adesso compaiono ancor più felici e raggianti sui social con le due splendide figlie. Marco ha fin dall’inizio ha amato il figlio di Beatrice, nato da una relazione precedente con un noto calciatore. Non sono ancora convolati a nozze, ma i fan sperano che a breve possano fare questo passo. Essendo molto attivi su Instagram, tendono a pubblicare tanti scatti della loro quotidianità e in alcuni si possono vedere chiaramente alcune stanze della loro casa. È semplicemente stupenda.

La casa da sogno della coppia

La splendida famiglia vive in un appartamento di Milano, precisamente zona Portello. Come si può vedere negli scatti, tutto è curato nel minimo dettaglio e il merito è sicuramente del buon gusto dell’ex corteggiatrice. Il colore che prevale è decisamente il bianco che rende l’ambiente luminoso e allo stesso tempo confortevole. Ci sono elementi che vanno nell’oro e nel beige tali da dare un tocco chic ed eleganza. Per quanto riguarda le camere da letto, prevalgono il rosa cipria e l’oro. Una è destinata a Bianca e Azzurra mentre l’altra al primogenito. In alcune stanze è presente una carta da parati in seta creata da Flamba Creative Experience. Tema proposto: l’esotico.

Un mini salotto è interamente vetrato con due poltroncine. La cucina è stata realizzata optando per un grigio marmorizzato che rende il tutto estremamente raffinato. La sala da pranzo ha una tavola, di marmo con sedie bianche in stile moderno, ottima per organizzare delle serate in compagnia di parenti e amici. Un bellissimo lampadario illumina l’ambiente.

Fiocco rosa in casa Valli

Come Beatrice Valli, anche la sorella Ludovica ha partecipato a Uomini e Donne, ma in poi sta in tronista. All’epoca aveva scelto il corteggiatore Fabio Ferrara e hanno anche partecipato a Temptation Island. Le loro strade si sono separate e lei da poco ha dato alla luce la prima figlia, Anastasia, frutto dell’amore che la lega al compagno Gianmaria Di Gregorio.

