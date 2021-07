Romina Power al mare in tanga: la FOTO del lato B è incredibile!

Romina Power è una delle cantanti più amate dagli italiani per la sua strabiliante carriera e bontà d’animo. Non a caso è seguitissima e amata sul web. Tempo fa è stata al centro dell’attenzione per alcuni scatti pubblicati sul settimanale Chi. Ecco come è stata beccata l’ex di Albano Carrisi. Tutti hanno espresso lo stesso parere.

Romina Power a mare

Tutti sono concordi nel dire che Romina Power sia dotata di un grande fascino e che lo scorrere del tempo non abbia influenzato minimamente la sua bellezza ed eleganza. Essendo un personaggio pubblico, tende spesso a condividere la sua quotidianità con i follower che la seguono fin dai suoi primi esordi nel mondo dello spettacolo italiano. Infatti ha voluto rendere partecipi i suoi fan di un momento alquanto delicato pubblicando delle foto della sorella venuta a mancare qualche anno fa perché non ha avuto la meglio su un male che la devastava da tempo. Qualche volta, però, le capita di essere al centro dell’attenzione quando meno se lo aspetta. Tempo fa, per esempio, alcuni fotografi della nota rivista sono riusciti a coglierla in un momento del tutto inaspettato. È stata beccata mentre indossava un costume da bagno.

Romina, semplicemente divina

Romina Power ha indossato per l’esattezza un bikini con uno slip-tanga, sottilissimo e tenuto fermo da due fiocchetti. È stata fotografata sulla spiaggia con un cappello, occhiali e vestitino tipico di chi si reca a mare. Nell’altro scatto tende a salire su un’imbarcazione con una scaletta. In quel caso è più che evidente lo slip che ha voluto mettere per la giornata da trascorrere in pieno relax. E’ ben risaputo che la donna cerca sempre di staccare la spina dalla routine giornaliera concedendosi delle vacanze. Ama la natura, di conseguenza scappa sempre in luoghi di montagna o di mare. Molti si sono espressi lasciando dei commenti positivi sulla splendida Romina che risulta essere sempre perfetta agli occhi della massa.

Una passione largamente condivisa

Albano non ha mai nascosto ai suoi fan che segue una dieta per restare in forma. Romina Power, invece, ha un’altra idea: ama i carboidrati alla follia, dunque non può farne a meno. “Oggi ho bisogno di coccole, la fantastica carbonara di Filomena”, ecco cosa ha scritto nella didascalia della foto che ha pubblicato di recente in cui si mostra davanti a un bel piatto di pasta. Di preciso si trova al tavolo Degli artigiani del gusto. “Romina ti amo”, “Buon appetito”, ecco i commenti che ha ricevuto. Non ne sbaglia mai una, è impossibile non amarla.

