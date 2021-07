Qui solo una bimba, oggi una delle più amate (e belle) di Amici: avete capito chi è?

La bimba della foto pubblicata su Instagram è una delle artiste italiane del mondo della musica più amate dal pubblico. E’ stata lei in persona a condividerla sul suo profilo ufficiale social. Ha un paio d’anni, ma dallo sguardo si riesce subito a capire la tenacia e la determinazione che la contraddistingue ancora oggi. Siete riusciti a comprendere di chi si tratta? Avete ancora delle perplessità? Continuiamo nella lettura per scoprire l’identità misteriosa.

Lei è una vincitrice di Amici: ecco chi è

La bambina nella foto è una delle cantanti italiane più amate dal pubblico italiano. E’ giusto dire che ad oggi vanta tanti dischi d’oro e dischi di platino. È sulla cresta dell’onda da più di 10 anni e deve il suo grande successo alla vittoria di uno dei talenti più famosi d’Italia, ovvero Amici di Maria de Filippi. Non stiamo parlando di Alessandra Amoroso, ma in altra cantante di origini salentine. La bimba in questione dallo sguardo dolce e tenero è la splendida Emma Marrone. La cantante salentina deve il suo grande successo alla partecipazione e alla vittoria al talent show di Maria de Filippi. La ragazza vanta numerosi successi musicali che ad oggi la collocano tra le artiste più amate dal pubblico italiano. Nella prossima stagione televisiva sarà impegnata ancora una volta come giudice ad X-Factor dove già nella scorsa edizione si è messa in luce per le sue grandi doti non solo artistiche, ma anche comunicative.

Un duo senza paragoni: Emma e la Bertè

Emma Marrone è giunta con un uovo singolo in collaborazione con Loredana Bertè. Il loro pezzo risulta essere uno dei più ascoltati sulle varie piattaforme musicali, nonché tra i più trasmessi in radio e cliccati su YouTube. Con Loredana Bertè sin da sempre ha avuto un bellissimo rapporto non solo artistico, ma anche umano. Le due si sono conosciute proprio quando Emma era una giovane e determinata cantante nel programma di canale 5 condotto dalla De Filippi. Ad oggi vantano delle collaborazioni anche per progetti artistici legati al mondo contro la violenza delle donne che ne consacrano sempre di più il loro sodalizio.

Amicizia o altro?

Qualche giorno fa Emma Marrone è stata al centro dell’attenzione per un presunto flirt con un suo collega. Si tratta di Mika. I follower si sono scatenati con notizie di gossip in seguito alla pubblicazione di una foto che la ritrae in compagnia per l’ennesima volta del collega di X-Factor. Hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme nella terra natale della cantante. Poi verso le ore 10 del mattino è stato pubblicato altro che potrebbe lasciar pensare a una notte di passione. Per il momento non si sa ancora nulla, ma se dovesse nascere qualcosa tra i due si verrebbe subito a sapere.

