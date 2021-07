Roberta Capua, chi è il marito della conduttrice? Si tratta di un importante imprenditore

Roberta Capua è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, ma chi è il marito della donna? Scopriamolo.

Roberta Capua ha debuttato nel mondo dello spettacolo a metà degli anni ottanta quando ottenuta la maturità classica è stata eletta Miss Italia a soli 17 anni. Ben presto è approdata sul piccolo schermo come conduttrice al fianco di Claudio Cecchetto nella manifestazione musicale Vota la Voce. Da allora Roberta non si è più fermata riuscendo a conquistare i telespettatori grazie al suo stile di conduzione.

Chi è il marito di Roberta Capua

Dopo una duratura relazione con il nuotatore Massimiliano Rosolino, Roberta ha sposato il direttore artistico di Mediaset, Giorgio Restelli. Purtroppo le cose non sono andate per il meglio portando i due a separarsi. Nel 2011 l’ex Miss Italia ha sposato Stefano Cassoli, noto imprenditore bolognese.

Chi è Stefano Cassoli

Stefano Cassoli a differenza della moglie è lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. L’uomo è un imprenditore immobiliare originario di Bologna, città in cui vive insieme alla conduttrice e al figlio, Leonardo. La coppia ha deciso di celebrare il proprio amore con il matrimonio nel 2011 con una cerimonia per pochi intimi tenutasi nella Sala Rossa di Palazzo Accursio nel capoluogo emiliano.

Le parole di Roberta Capua

Secondo quanto riportato, Stefano è un uomo molto riservato che dedica buona parte della propria vita al lavoro. Inoltre Roberta, dopo la nascita del figlio nel 2008, ha deciso di concentrarsi sulla propria famiglia ritirandosi dalle scene per un po’ di anni. A questo proposito la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Io sono una persona fortunata e privilegiata perché ho potuto scegliere. E quando sono rimasta incinta ho deciso di dedicarmi a mio figlio Leonardo. Risalire in sella non è stato semplice, ho iniziato con progetti più piccoli. Oggi ho di nuovo una grande occasione, una grande opportunità, una grande vetrina”. Attualmente Roberta è impegnata con la conduzione di Estate in Diretta, al fianco di Gianluca Semprini, in onda su Rai 1.