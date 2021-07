Il pubblico da casa lo conosce l’attore Francesco Vitiello nel ruolo di Diego, amato protagonista di Un Posto al Sole. Ecco il racconto della sua malattia e di come la sta affrontando.

Il suo personaggio è Diego Giordano, figlio maggiore di Raffaele e della defunta, assassinata, prima moglie Rita. Nella soap opera napoletana di Un Posto al Sole, il pubblico si è molto legato a Diego, molto amato ed apprezzato.

L’esordio dell’attore Francesco Vitiello, che ha prestato il volto a Diego, è avvenuto abbastanza presto, quando aveva appena 15 anni, poi entrò con questo ruolo in Upas, che ha lasciato nel 2002 per poi tornare dal 2006 al 2009 e rientrarvi dopo una pausa assai più lunga nel dicembre 2017.

Nella serie televisiva, Diego è un personaggio dalle varie sfaccettature e dai lati anche oscuri, probabilmente legati al trauma della figura di sua madre e così è stato spesso al centro di situazioni spiacevoli: vicende infelici e amori fallimentari, nonostante la sua indole buona.

Lo ricordiamo alle prese con problemi di droga, trasformatosi in stalker depresso e aggressivo dopo il rapporto con Beatrice, innamorato di Elisa e scoprendo, solo poi, che era sua sorella, figlia dell’amore di gioventù di Raffaele per Manuela. Insomma un personaggio tormentato sul set ma nella vita privata, Francesco Vitiello ha deciso di raccontare la storia della sua lunga e brutta malattia. Di cosa si tratta?

Francesco Vitiello, attore di Un Posto al Sole, racconta la malattia

Il suo personaggio è stato un po’ ballerino sul set di Un Posto al Sole, con uscite di scena e ritorni glabri, fino a quando l’attore è rimasto nel cast ma spostandosi dietro alla cinepresa. Tutti questi cambiamenti, però, hanno portato ad alimentare il ‘chiacchiericcio’ sul suo conto in riferimento alla sua malattia.

Così lo stesso attore Francesco Vitiello, che presta il volto a Diego Giordano, ha deciso di far chiarezza e smentire voci di corridoio che parlavano del suo stato di salute in termini gravi. Durante il lungo periodo di assenza dal set, durato circa cinque anni, l’attore ha raccontato della forma aggressiva di alopecia che lo ha colpito quando aveva solo quindici anni.

Sicuramente una forma acuta di malattia, così come Vitiello ha confermato in un’intervista rilasciata a VanityFair qualche tempo fa, ma ha comunque voluto tranquillizzare tutti i suoi fan che lo hanno visto trasformato nell’immagine, senza più capelli: “Era solo un’alopecia che, per quanto rognosa e difficile da gestire, non mi ha mai messo in pericolo di vita”.

“La malattia va peggiorando”

Nonostante la grinta e lo spirito propositivo, Diego di Un Posto al Sole ammette, però, come la sua malattia negli anni si sta acutizzando. All’inizio si era presentata come una forma blanda ma ora “va via, via peggiorando” ammettendo come sia stata una situazione frustrante da accettare.

LEGGI ANCHE : Adriano Pantaleo, avete mai visto la sorella Luana? Ex protagonista di Un Posto al Sole

LEGGI ANCHE : Un Posto al Sole, avete mai visto la moglie dell’attore Patrizio Rispo? Ecco chi è

Sulle voci che giravano sul suo conto e sulle sue condizioni gravi di salute, Francesco Vitiello ha commentato così: “Sentire tutte queste congetture sul mio conto sapendo che fortunatamente non si trattava di una così seria all’ inizio mi faceva quasi sorridere”.