Carolina Marconi positiva contro il tumore: le parole dell’ex gieffina

Esplosione d’allegria Carolina Marconi è nota al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello e aver comunicato al pubblico il suo entusiasmo per la vita: sguardo magnetico, sorriso contagioso e forma fisica perfetta la Marconi non ha mai perso la determinazione a godersi ogni momento della sua quotidianità. Molto attiva sui social recentemente l’ex gieffina ha reso nota la sua battaglia contro il tumore, parlarne le rende la cosa meno pesante d’affrontare e le dona una carica vitale tutta positiva.

Carolina Marconi: “Cerco di tenere occupata la testa”

Dopo aver condiviso la prima terapia di chemio rassicurando tutti che stava bene, Carolina ha spiegato su Instagram come si sente dopo il secondo ciclo. La Marconi è apparsa in tenuta ginnica, perfetta forma e ha dichiarato di sentirsi bene, fa qualche seduta di fitness senza esagerare e sta cercando con tutta se stessa di reagire sempre con il sorriso stampato in faccia. Certo è che l’ex gieffina non può nascondere che la terapia ha i suoi effetti collaterali come la perdita dei capelli per questo ha annunciato che presto li taglierà: “..quando mi sono accorta che invece un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo..tra un po’ mi vedrete pelatina😁😂(finché nn cadono quasi completamente nn me li raso ancora ).

Carolina ha poi spiegato come si sta comportando in questi giorni per stare meglio, ha scelto di tenere un tenore di vita salutare e sano: “😜sto facendo un po’ di sport sempre in modo moderato ,cerco di seguire un ‘alimentazione corretta ,nn dieta ,cerco di nn mangiare frittura ,dolcì ,carne rossa e latticini bevo circa due litri d’acqua al giorno ..la grande sorpresa e ‘che sono dimagrita 3 kili yuppppy 😜💪🏽e mi sento benissimo anche se un po’ stanca ..inoltre cerco di tenere occupata la testa con tante cose positive ,il segreto e ‘nn perdersi mai d’animo e tirarsi su.”

Carolina Marconi: “Ecco a voi la vostra pelatina”

Carolina Marconi ha pubblicato in queste ore i primi scatti con i capelli rasati, l’ex gieffina nei giorni scorsi aveva annunciato d’essere prossima a tagliare i capelli. Gli scatti mostrano la Marconi sorridente, certa d’aver fatto la scelta giusta ma soprattutto determinata a superare il momento difficile. Carolina non molla, guarda avanti e ha l’umore alle stelle. L’atteggiamento propositivo della Marconi rassicura i fans e tutti coloro che le vogliono bene che non mancano d’incoraggiarla facendo il tifo per lei.

Il post dove appare pelata è accompagnato da una didascalia decisamente autoironica che conferma l’atteggiamento positivo dell’ex gieffina: “Ecco a vuoi la vostra pelatina 😂😁ho rasato i capelli da sola nn ne potevo più ..vederli cadere,e rasarli e’ stata una liberazione” Ha poi concluso: “Vediamo sempre il lato positivo🤪comunque nn mollo mai l’umore a “pallettoni “nonostante tutto ..la salute è la cosa fondamentale ..questo percorso mi sta insegnando molto.. dico sempre che nn sono malata ..nn siamo malati ..solo e’ una situazione da risolvere!💪🏽🤩vi ringrazio x tutti i messaggi bellissimi.”