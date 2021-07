Albano e Romina quanto guadagnano i cantanti? Le cifre dell’ex coppia

Coppia artistica e, un tempo, anche nella vita, Albano e Romina hanno avuto talmente tanto successo da essere riusciti a mettere da parte un gran “tesoro”. Ma quanto guadagnano i due cantanti tra partecipazioni televisive, ospitate e concerti?

La storia della coppia composta da Albano e Romina Power è iniziata a fine anni Sessanta, quando il giovane cantante ottenne successo con il brano Il Sole da cui venne realizzato un film con protagonista proprio l’americana. Il legame sentimentale tra i due fece sognare e attirò l’attenzione di milioni di fan, affascinati dalla storia d’amore tra un cantante di origini contadine e l’americana figlia di attori di Hollywood.

La separazione, avvenuta dopo 29 anni di vita insieme e quattro figli, lasciò tutti basiti e, dopo i primi periodi di screzi, Albano e Romina compresero quanto fosse importante ritrovare l’armonia, almeno sul palcoscenico. Così, messi da parte gli antichi rancori, i due cantati sono tornati a deliziare il pubblico di tutto il mondo con i loro brani senza tempo dando vita a concerti che hanno sempre radunato tantissima gente. A quanto ammonta, dunque, il patrimonio di Albano e Romina dopo anni di lavoro con la musica?

I guadagni di Albano e Romina

Cantanti, ma anche attori e spesso ospiti di trasmissioni televisive, Albano e Romina Power sono tra i personaggi più amati dal pubblico italiano.

Il loro successo tra il grande pubblico rende ogni loro partecipazione profumatamente remunerata da emittenti televisivi (e non solo).

Il cachet di Albano e Romina è sempre stato tenuto segreto ma, secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete, pare che i guadagni dei due cantanti si aggirino intorno a cifre da capogiro.

Ad esempio, la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2020 in qualità di super ospiti si dice sia costata alla Rai più di 50mila euro.

Un gettone di presenza molto alto che, aggiunto ai restanti guadagni di Albano e Romina, renderebbe i due molto ricchi.

Il patrimonio della Power, ad esempio, si dice ammonti a circa 2 milioni di euro, mentre quello di Carrisi pare sia molto più alto grazie alle numerose attività cui si dedica con la sua azienda vinicola.

Albano, la polemica sulla pensione

Eppure, nonostante i guadagni altissimi di Albano e Romina, qualche tempo fa il cantante finì al centro di una polemica in seguito alle dichiarazioni sulla pensione percepita.

Intervistato dall’Agi nel corso del primo lockdown, l’artista di Cellino San Marco espresse tutta la sua preoccupazione per la situazione in cui versava il suo intero settore.

“Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, la risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione – disse Albano – . Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo dove sta il problema”.