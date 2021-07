E’ stata una delle coppie più belle ed affiatate del panorama dello spettacolo ma il loro amore, poi, non ha avuto un lieto fine: l’attrice Anna Falchi perché lasciò il mattatore Fiorello?

Nel 1994 la meravigliosa attrice Anna Falchi è stata legata sentimentalmente allo showman Fiorello, facendo sognare tutti i loro fan che tifavano per il proseguo della loro relazione. Negli anni ’90 erano bellissimi e all’apice del successo, entrando a far parte di una delle coppie più affiatate della costellazione del panorama del mondo dello spettacolo.

Improvvisamente, però, nel 1996 la coppia ha deciso di lasciarsi, con molta delusione del pubblico, seppur ai tempi Anna Falchi e Fiorello hanno mantenuto il massimo riserbo sui motivi della rottura.

Oggi i due personaggi del mondo dello spettacolo hanno del tutto voltato pagina anche se sono rimasti in buoni rapporti. Rosario Fiorello è legato alla sua attuale compagna, Susanna, con la quale ha avuto una figlia, Angelica, nata nel 2006. Anna Falchi, anche lei mamma di Alyssa, da ben sette anni legata ad Andrea Ruggeri.

Anna Falchi, la verità : perché lasciò Fiorello

Solo qualche tempo fa, la bellissima attrice Anna Falchi, facendo un resoconto della sua vita, è tornata a parlare della sua relazione passata con lo showman Fiorello. Ha affidato il bilancio della sua vita alle pagine del settimanale Chi, dove ha parlato dei motivi della fine della sua storia d’amore con il mattatore siculo.

Oggi i due sono in buoni rapporti ma Anna Falchi non ha negato come, nel passato, Fiorello per lei, a livello sentimentale, si è rivelato una grande delusione, essendo molto innamorata dell’uomo. L’attrice ha comunque descritto Fiorello come un uomo molto romantico e attento, parlando anche di un amore totalizzante e intenso, al punto che lo showman, ricco di inventiva come tutti conosciamo, era solito lasciarle per casa bigliettini con dolci dediche e frasi d’amore.

Tant’è vero che Anna Falchi ha definito Fiorello un “grandissimo poeta“, nonché uno degli uomini che lei ha amato di più.

Da queste attenzioni complete alla scoperta che non avrebbe mai voluto fare: Anna Falchi ha svelato i dettagli del tradimento ricevuto da parte dello showman e della sofferenza seguita da quella situazione.

“Fiorello aveva una doppia vita”

Anna Falchi racconta in che modo ha avuto modo di scoprire il tradimento di Fiorello ai tempi della loro relazione. Lei, una meravigliosa e talentuosa attrice, era impegnata sul set del film ‘Giovani e belli’ di Dino Risi.

Decise, all’epoca, di fare una sorpresa al suo compagno, chiedendo al regista una libera uscita dal set per raggiungere inaspettatamente Fiorello, nel giorno del suo compleanno. Ricevuto il permesso, la Falchi ha così preso l’aereo ed è volata a Milano, per raggiungere la casa dello showman.

Avendo le chiavi, Anna Falchi è entrata in autonomia nell’abitazione e a quel punto ha scoperto l’inimmaginabile: “Lui stava con un’altra. Ho scoperto all’ improvviso che aveva una doppia vita”, evidenziando la sua delusione e sofferenza per quanto accaduto. Così, nel 1996, la Falchi decise di mettere un punto alla sua storia con Fiorello.